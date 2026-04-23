Власть

Транспортный коридор через Ош загружается. В ШОС отмечают рост грузоперевозок

В Бишкеке состоялось 13-е совещание министров транспорта стран Шанхайской организации сотрудничества. Встреча прошла под председательством министра транспорта Кыргызстана Талантбека Солтобаева.

Ключевыми темами стали реализация ранее принятых инициатив в сфере транспортного сотрудничества и координация дальнейшей работы между странами-участницами.

Глава ведомства отметил, что сотрудничество в рамках ШОС развивается как в двустороннем, так и многостороннем формате, и подчеркнул важность укрепления связей на фоне 25-летия организации. 

Среди значимых достижений он назвал соглашение 2014 года о создании благоприятных условий для международных автоперевозок и развитие транспортного коридора Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар, где наблюдается рост грузопотока.

В ходе встречи кыргызская сторона предложила активизировать цифровизацию перевозок, в частности внедрение электронных многосторонних разрешений для грузовых перевозок по маршрутам ШОС. Иинициировано создание технической рабочей группы и подписание меморандума о сотрудничестве в этой сфере.

По итогам совещания подписан протокол, отражающий согласованную позицию стран по вопросам транспортного взаимодействия. Кроме того, утвержден меморандум о взаимопонимании по цифровизации разрешений на международные перевозки и принято положение о специальной рабочей группе по развитию транспортного сотрудничества.

Участники встречи отметили, что развитие транспортной интеграции в рамках ШОС играет ключевую роль в укреплении торгово-экономических и гуманитарных связей между странами.
