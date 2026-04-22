17:27
USD 87.45
EUR 102.88
RUB 1.17
Происшествия

Драка у суда в Узгене. Есть пострадавшие с ножевыми ранениями

В Узгене конфликт у здания районного суда перерос в драку с применением острого предмета. Об этом сообщили в УВД Ошской области.

По данным милиции, сегодня во дворе суда между сторонниками, пришедшими на заседание, возникла ссора. Перепалка быстро переросла в потасовку. В результате двое мужчин — 1983 и 1989 годов рождения — получили ранения и обратились за медицинской помощью.

Факт зарегистрирован, начата доследственная проверка. На месте работала следственно-оперативная группа.

В милицию доставлены участники конфликта, а также 37-летний мужчина, которого считают причастным к инциденту. Пострадавшим назначены экспертизы.

Проверка продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/371483/
просмотров: 329
Версия для печати
