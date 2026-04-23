24 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

Бишкек

10.00-12.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жар, Конорчок, Куйручук);

9.00-17.00 — улица Токтоналиева, дома 52, 60, отрезки улиц Чуй, Уметалиева, Киевская, отрезки улиц Абаданова, Матисакова, отрезки улиц Калыка Акиева, Тимирязева, Киевская, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ашар, Сарынжы-Бокой), села Нижняя Ала-Арча (улицы Мраморная, Юбилейная), Лебединовка (улицы Мичурина, Комсомольская, проспект Победы, улицы Мамыркалиева, Горького, Советская, Северная, Лермонтова, проспект Ленина, переулок Веселый, Восточная), Кашка-Суу (улицы Ала-Арчинская, Медерова, Достук, Новостройка), Байтик (новостройка);

11.00-16.00 — отрезки улиц Куюкская, Островская;

9.00-14.00 — садовое общество «Чон-Арык», жилмассив «Киргизия» (улицы Абдрахманова, Онежская, Карельская, Кожомкулова, Улан, Таалай, Оман);

9.00-12.00 — улица Фучика, новый Ошский рынок (улицы Разное, Банное), улица Баялинова, дом 172;

13.00-16.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20-106-107-108-109-112-115-116), село Каирма (улицы Каирминская, Строительная, Актюбинская);

12.00-17.00 — село Озерное (улицы Аульская, Лесхозная, Зеленая, Фрунзе, Молодежная, Балыкчы, Центральная, Шоссейная, Новая, Заводская, Пруд, Школьная, Спутник, Бирдик, Ершебулова, Кыял), жилмассив «Салкын» (улицы Восточная, Ниет, Рахат);

12.45-17.00 — улица Баялинова, дом 182;

10.00-16.00 — село Берлик (улица Жумалы);

9.00-13.00 — села Каирма (улицы Школьная, Западная), Дачное (улицы Новая, ГЭС-6), Кара-Жыгач (улицы Кундучалова, Карабаева, Бек-Тоо, Новостройка, Контур);

13.00-17.00 — село Кок-Жар.

Нарынская область

10.00-17.00 — села Мин-Булак, Жан-Булак, Жаны-Талап;

10.00-13.00 — село Байгазак;

9.00-17.00 — город Нарын (улицы Мирная, Заканальная);

8.30-18.00 — села Бирлик, Ак-Моюн, Ак-Муз, Озгорүш, Талды-Суу, 1 Мая, Большевик, Баш-Кайынды, Ача-Кайынды, Терек-Суу, Калинин, Жаны-Күч, Казыбек, Кызыл-Туу, Кара-Булун, Кара-Суу, Дыйкан, Ак-Жар.

Таласская область

9.00-17.00 — села Калба, Талды-Булак, Кок-Кашат, Кара-Суу, Кок-Ой, Кайынды.

Чуйская область

Жайылский РЭС

9.00-15.30 — город Кара-Балта (улицы Бородачева, Калининская);

9.00-13.00 — село Петропавловка (улицы Ключевая, Краснооктябрьская, Крупская);

13.00-16.00 — село Петропавловка (улицы Комсомольская, Фрунзе, Демьяна Бедного);

9.00-16.00 — село Степное;

9.00-15.00 — село Кызыл-Ой.

Кеминский РЭС

9.00-16.00 — село Шабдан (улицы Эшимкан, Шопокова, Токтоназар), город Орловка (улица Первомайская), село Боролдой (улицы Интернациональная, Манаса, Южная, Жээнбаева);

9.00-17.00 — село Чым-Коргон (улица Казакбаева).

Кантский РЭС

9.00-12.00 — село Люксембург (улица Советская);

13.00-16.00 — село Люксембург (улицы Тельмана, Фрунзенская);

9.00-16.00 — город Кант (улицы Ишембаева, Абдраимова, Горького, Логвиненко, Зубкова).

Московский РЭС

9.00-12.00 — село Беловодское (улицы Калинина, Фрунзе);

13.00-17.00 — село Беловодское (улица Степаненко);

9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Добровольского), Кыз-Моло.

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Майтан, Ноорузбая, Новая, Кайназарова, Шопокова, Оторова, Иманкулова, Жаны-Турмуш, Омурбека), Сокулук (улицы Фрунзе, Свободы, 60 лет Киргизии);

9.30-17.00 — села Кун-Туу (улицы Момунжанова, Проектируемая, Исмаила, Сейдесенбаева), Камышановка (улицы Больничная, Фрунзе);

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Эркин-Тоо, Ала-Тоо новостройка, Проектируемая, Белек, контур № 498);

12.00-17.00 — село Камышановка (улицы Спортивная, Чуйская, Пионерская).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Первомайское (улицы Труда, Мира, Почтовая, Спортивная, Садовая, Центральная, Степная, Черемушки, Административная, Советская, Трансформаторная, Озерная, Луговая), Киров (улицы Омурбай, Мугалимдер, Жээк), Курпульдек (улицы Берекебай, Канкожоева, Шерипбаева, Байбакир, Дорожная, Молодежная).

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Кенеш (улицы Советская, Токбаева), Кен-Булун (улицы Тоголока Молдо, Первомайская).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — город Токмок (улица Ленина), село Кегети;

13.00-17.00 — город Токмок (улица Луговая).

Иссык-Кульская область