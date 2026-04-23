19:24
USD 87.42
EUR 102.29
RUB 1.17
Общество

24 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 10.00-12.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жар, Конорчок, Куйручук);
  • 9.00-17.00 — улица Токтоналиева, дома 52, 60, отрезки улиц Чуй, Уметалиева, Киевская, отрезки улиц Абаданова, Матисакова, отрезки улиц Калыка Акиева, Тимирязева, Киевская, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ашар, Сарынжы-Бокой), села Нижняя Ала-Арча (улицы Мраморная, Юбилейная), Лебединовка (улицы Мичурина, Комсомольская, проспект Победы, улицы Мамыркалиева, Горького, Советская, Северная, Лермонтова, проспект Ленина, переулок Веселый, Восточная), Кашка-Суу (улицы Ала-Арчинская, Медерова, Достук, Новостройка), Байтик (новостройка);
  • 11.00-16.00 — отрезки улиц Куюкская, Островская;
  • 9.00-14.00 — садовое общество «Чон-Арык», жилмассив «Киргизия» (улицы Абдрахманова, Онежская, Карельская, Кожомкулова, Улан, Таалай, Оман);
  • 9.00-12.00 — улица Фучика, новый Ошский рынок (улицы Разное, Банное), улица Баялинова, дом 172;
  • 13.00-16.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20-106-107-108-109-112-115-116), село Каирма (улицы Каирминская, Строительная, Актюбинская);
  • 12.00-17.00 — село Озерное (улицы Аульская, Лесхозная, Зеленая, Фрунзе, Молодежная, Балыкчы, Центральная, Шоссейная, Новая, Заводская, Пруд, Школьная, Спутник, Бирдик, Ершебулова, Кыял), жилмассив «Салкын» (улицы Восточная, Ниет, Рахат);
  • 12.45-17.00 — улица Баялинова, дом 182;
  • 10.00-16.00 — село Берлик (улица Жумалы);
  • 9.00-13.00 — села Каирма (улицы Школьная, Западная), Дачное (улицы Новая, ГЭС-6), Кара-Жыгач (улицы Кундучалова, Карабаева, Бек-Тоо, Новостройка, Контур);
  • 13.00-17.00 — село Кок-Жар.
2
Нарынская область
  • 10.00-17.00 — села Мин-Булак, Жан-Булак, Жаны-Талап;
  • 10.00-13.00 — село Байгазак;
  • 9.00-17.00 — город Нарын (улицы Мирная, Заканальная);
  • 8.30-18.00 — села Бирлик, Ак-Моюн, Ак-Муз, Озгорүш, Талды-Суу, 1 Мая, Большевик, Баш-Кайынды, Ача-Кайынды, Терек-Суу, Калинин, Жаны-Күч, Казыбек, Кызыл-Туу, Кара-Булун, Кара-Суу, Дыйкан, Ак-Жар.
3
Таласская область
  • 9.00-17.00 — села Калба, Талды-Булак, Кок-Кашат, Кара-Суу, Кок-Ой, Кайынды.
4
Чуйская область

Жайылский РЭС

  • 9.00-15.30 — город Кара-Балта (улицы Бородачева, Калининская);
  • 9.00-13.00 — село Петропавловка (улицы Ключевая, Краснооктябрьская, Крупская);
  • 13.00-16.00 — село Петропавловка (улицы Комсомольская, Фрунзе, Демьяна Бедного);
  • 9.00-16.00 — село Степное;
  • 9.00-15.00 — село Кызыл-Ой.

Кеминский РЭС

  • 9.00-16.00 — село Шабдан (улицы Эшимкан, Шопокова, Токтоназар), город Орловка (улица Первомайская), село Боролдой (улицы Интернациональная, Манаса, Южная, Жээнбаева);
  • 9.00-17.00 — село Чым-Коргон (улица Казакбаева).

Кантский РЭС

  • 9.00-12.00 — село Люксембург (улица Советская);
  • 13.00-16.00 — село Люксембург (улицы Тельмана, Фрунзенская);
  • 9.00-16.00 — город Кант (улицы Ишембаева, Абдраимова, Горького, Логвиненко, Зубкова).

Московский РЭС

  • 9.00-12.00 — село Беловодское (улицы Калинина, Фрунзе);
  • 13.00-17.00 — село Беловодское (улица Степаненко);
  • 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Добровольского), Кыз-Моло.

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Майтан, Ноорузбая, Новая, Кайназарова, Шопокова, Оторова, Иманкулова, Жаны-Турмуш, Омурбека), Сокулук (улицы Фрунзе, Свободы, 60 лет Киргизии);
  • 9.30-17.00 — села Кун-Туу (улицы Момунжанова, Проектируемая, Исмаила, Сейдесенбаева), Камышановка (улицы Больничная, Фрунзе);
  • 13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Эркин-Тоо, Ала-Тоо новостройка, Проектируемая, Белек, контур № 498);
  • 12.00-17.00 — село Камышановка (улицы Спортивная, Чуйская, Пионерская).

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Первомайское (улицы Труда, Мира, Почтовая, Спортивная, Садовая, Центральная, Степная, Черемушки, Административная, Советская, Трансформаторная, Озерная, Луговая), Киров (улицы Омурбай, Мугалимдер, Жээк), Курпульдек (улицы Берекебай, Канкожоева, Шерипбаева, Байбакир, Дорожная, Молодежная).

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кенеш (улицы Советская, Токбаева), Кен-Булун (улицы Тоголока Молдо, Первомайская).

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Токмок (улица Ленина), село Кегети;
  • 13.00-17.00 — город Токмок (улица Луговая).
5
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Кыдыр аке, Кучукова, Алдашева, дом 158, Сталинградская, Гоголя), села Жолголот, Черик, Кызыл-Туу, Бокомбаево, город Балыкчи (улицы Озерная, Скрябина, Пржевальского), села Тюп, Ак-Чий, Кызыл-Кыя, Отрадное, Ичке-Жергез, Жергез, Кайырма-Арык, Кара-Кыз, Боз-Учук, Энчилеш, Ак-Булун, Ак-Булак, Зындан, Барскоон, Ан-Остон, Сары-Ой, Бает, Кара-Ой, Булан-Соготту, Чон-Сары-Ой, Корумду.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371614/
просмотров: 454
Версия для печати
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в&nbsp;Мекку Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
В&nbsp;части Бишкека 21&nbsp;апреля отключат холодную воду В части Бишкека 21 апреля отключат холодную воду
Бизнес
Встреча вдали от&nbsp;дома: в&nbsp;Берлине создали атмосферу Родины для студентов Встреча вдали от дома: в Берлине создали атмосферу Родины для студентов
Медвузы просят президента ввести переходный период по&nbsp;госаккредитации Медвузы просят президента ввести переходный период по госаккредитации
Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в&nbsp;Бишкеке Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в Бишкеке
&laquo;Элдик Банк&raquo; продвигает инициативы по&nbsp;сотрудничеству на&nbsp;площадке МБО ШОС «Элдик Банк» продвигает инициативы по сотрудничеству на площадке МБО ШОС
23 апреля, четверг
19:24
В селе Кожомкул жители жалуются на стихийную свалку прямо на дороге В селе Кожомкул жители жалуются на стихийную свалку пря...
19:03
Транспортный коридор через Ош загружается. В ШОС отмечают рост грузоперевозок
18:30
24 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:12
В Бишкеке изменена схема микроавтобусного маршрута № 244
18:10
В Оше задержали сотрудников ГУ «Кызмат» за систематические поборы