«Элдик Банк» продвигает инициативы по сотрудничеству на площадке МБО ШОС

«Элдик Банк» в рамках председательства в Межбанковском объединении Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС) провел ряд официальных встреч, направленных на укрепление международного финансового сотрудничества и расширение стратегического партнерства.

Состоялись двусторонние переговоры с Государственным банком развития Китая, ОАО «АСБ Беларусбанк» (Беларусь), India Infrastructure Finance Company Limited (Индия) и Habib Bank Limited (Пакистан).



В ходе встреч стороны обсудили перспективы совместного финансирования проектов, направленных на поддержку экономики страны, развитие сотрудничества в сфере зеленого финансирования, устойчивого развития и внедрения современных IT-решений в банковский сектор.

Особое внимание было уделено инициативе проведения международного симпозиума, который может стать отличной площадкой для диалога банков – членов МБО ШОС с потенциальными инвесторами и финансовыми институтами, заинтересованными в финансировании приоритетных проектов государств-участников.



Таким образом, председательство «Элдик Банка» в МБО ШОС способствует укреплению позиций Кыргызской Республики на международной финансовой арене, активизации деловых связей, привлечению инвестиций и созданию новых возможностей для развития национального банковского сектора.

