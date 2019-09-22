В Кемине убили 14-летнюю девочку. Подозреваемый задержан

В Кеминском районе 20 сентября пропала 14-летняя девочка. Сегодня найдено ее тело. Подозреваемый задержан.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, 22 сентября 2019 года примерно в 06.00 в милицию с заявлением обратилась 57-летняя местная жительница. Она сообщила, что ее несовершеннолетняя внучка И.А., 2005 года

рождения, вышла из дома 20 сентября и не вернулась.

В ходе поисков в одном из заброшенных домов Кемина обнаружен труп девочки с

многочисленными телесными повреждениями.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 130 (убийство) УК КР.

Для раскрытия преступления были задействованы милиционеры подразделений ОВД Кеминского района. В результате неотложных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по раскрытию тяжких преступлений ГУВД Чуйской

области и ОВД Кеминского района по горячим следам по подозрению в совершении преступления задержали 20-летнего ранее

неоднократно судимого жителя Кашкелена К.А.

«По предварительной версии следствия, 20 сентября примерно в 21.30 злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения встретил на одной из улиц Кемина несовершеннолетнюю девочку. Он насильно привел ее в заброшенное здание с целью изнасилования. Но девочка стала сопротивляться, тогда задержанный нанес ей многочисленные телесные повреждения, в результате которых она скончалась», — сообщают в милиции.

В настоящее время назначены все необходимые судебно-медицинские

экспертизы.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания ОВД Кеминского района.

Досудебное производство продолжается.