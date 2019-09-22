15:12
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Кемине убили 14-летнюю девочку. Подозреваемый задержан

В Кеминском районе 20 сентября пропала 14-летняя девочка. Сегодня найдено ее тело. Подозреваемый задержан.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, 22 сентября 2019 года примерно в 06.00 в милицию с заявлением обратилась 57-летняя местная жительница. Она сообщила, что ее несовершеннолетняя внучка И.А., 2005 года
рождения, вышла из дома 20 сентября и не вернулась.

В ходе поисков в одном из заброшенных домов Кемина обнаружен труп девочки с
многочисленными телесными повреждениями.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 130 (убийство) УК КР.

Для раскрытия преступления были задействованы милиционеры подразделений ОВД Кеминского района. В результате неотложных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по раскрытию тяжких преступлений ГУВД Чуйской
области и ОВД Кеминского района по горячим следам по подозрению в совершении преступления задержали 20-летнего ранее
неоднократно судимого жителя Кашкелена К.А.

«По предварительной версии следствия, 20 сентября примерно в 21.30 злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения встретил на одной из улиц Кемина несовершеннолетнюю девочку. Он насильно привел ее в заброшенное здание с целью изнасилования. Но девочка стала сопротивляться, тогда задержанный нанес ей многочисленные телесные повреждения, в результате которых она скончалась», — сообщают в милиции.


В настоящее время назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания ОВД Кеминского района.

Досудебное производство продолжается.
Ссылка:
просмотров: 170
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абаде застрелили водителя. Суд огласил приговор обвиняемым
В Московском районе мужчина дубинкой избил до смерти своего сводного брата
В Узгене неизвестные жестоко убили пожилую женщину и подожгли ее дом
Убийство ребенка в Джалал-Абаде. Уголовное дело прекратили
Подозреваемому в избиении гражданина Нигерии продлили срок содержания в СИЗО
Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Бишкеке
Подозреваемого в двойном убийстве на Иссык-Куле не могут найти больше месяца
ЛГБТ-активистку в Санкт-Петербурге убил не уроженец Кыргызстана
Убийство прокурора Баткена. Прямых улик против подсудимого нет
Задержан подозреваемый в убийстве возле скотного рынка в Бишкеке
Популярные новости
Драка возле супермаркета. Подозреваемых жестоко избили в&nbsp;СИЗО-1 Драка возле супермаркета. Подозреваемых жестоко избили в СИЗО-1
Милиционер ездил на&nbsp;разных авто с&nbsp;одним госномером. Совершил 108 нарушений ПДД Милиционер ездил на разных авто с одним госномером. Совершил 108 нарушений ПДД
Журналист и&nbsp;охранник Адахана Мадумарова подрались на&nbsp;пресс-конференции Журналист и охранник Адахана Мадумарова подрались на пресс-конференции
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;аварии погибла девушка В Бишкеке в аварии погибла девушка
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; провело субботник во&nbsp;Всемирный день чистоты ОАО «МАМ» провело субботник во Всемирный день чистоты
Руководители Кыргызтелекома оказали помощь пострадавшим в&nbsp;пограничном конфликте Руководители Кыргызтелекома оказали помощь пострадавшим в пограничном конфликте
MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы
Воспитанники детских домов побывали с&nbsp;экскурсией в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; Воспитанники детских домов побывали с экскурсией в аэропорту «Манас»