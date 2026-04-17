Происшествия

В Сети «записали» Акжола Махмудова в драку. В Оше задержали другого человека

В Оше после распространения видео с ночной дракой у автозаправки задержаны участники инцидента.

Как сообщили в УВД города, конфликт произошел в ночь с 15 на 16 апреля у АЗС «Партнер-Нефть» на улице Айтиева. По предварительным данным, неизвестный без причины избил мужчину 1990 года рождения.

Видео происшествия появилось в соцсетях, после чего руководство милиции поручило установить всех участников.

В ходе оперативных мероприятий личность подозреваемого установлена. Им оказался житель Оша Т.Э., 1998 года рождения. Он задержан и водворен в ИВС.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.

По данным следствия, конфликт начался в зоне отдыха «Энесай», а затем продолжился на улице.

В милиции также опровергли распространяемую в Сети информацию о том, что задержанный якобы является борцом Акжолом Махмудовым, подчеркнув, что это не соответствует действительности.
Два землетрясения зафиксировали сейсмологи, одно из которых ощутили в КР
Задержан бывший замглавы ГКНБ Даниэль Рысалиев
В МВД прокомментировали видео с избиением парня при задержании
Экс-сотруднику ГКНБ по Иссык-Кульской области предъявлены обвинения в коррупции
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
Памятка для клиентов О! + O!Bank: что делать, если у вас украли смартфон
Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
