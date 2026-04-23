20:59
USD 87.42
EUR 102.29
RUB 1.17
Общество

В Германии обсудили развитие авиации Кыргызстана и проекты техобслуживания

Фото пресс-службы ОАО «Аэропорты Кыргызстана»

Открытое акционерное общество «Аэропорты Кыргызстана» приняло участие в международной выставке Aircraft Interiors Expo 2026, прошедшей в Гамбурге (Германия), где провело переговоры с ведущими мировыми компаниями авиационной отрасли.

В рамках мероприятия делегация обсудила сотрудничество с такими лидерами, как Airbus, Panasonic Avionics и Thales.

По данным пресс-службы ОАО «Аэропорты Кыргызстана», основное внимание было уделено внедрению современных решений для воздушных судов типа A321, включая повышение комфорта пассажиров, оптимизацию салона и интеграцию цифровых технологий.

Отдельным направлением стали инфраструктурные проекты. Представители компании провели переговоры с Aerotec Group Europe о возможном создании Центра технического обслуживания воздушных судов, что может повысить техническую независимость Кыргызстана и привлечь международных партнеров.

По словам председателя правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбека Самидинова, участие в выставке позволяет укреплять международные связи, получать доступ к передовым технологиям и повышать конкурентоспособность отечественной авиации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371671/
просмотров: 278
Версия для печати
23 апреля, четверг
20:43
Чемпионат мира по паралегкой атлетике 2027 года пройдет в Ташкенте Чемпионат мира по паралегкой атлетике 2027 года пройдет...
20:22
В России новый рекорд по числу долларовых миллиардеров
20:06
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы вышли в прокат сегодня в Бишкеке
19:45
Провода на тротуаре. В Бишкеке комки вновь незаконно подключаются к электросети