В Германии обсудили развитие авиации Кыргызстана и проекты техобслуживания

Открытое акционерное общество «Аэропорты Кыргызстана» приняло участие в международной выставке Aircraft Interiors Expo 2026, прошедшей в Гамбурге (Германия), где провело переговоры с ведущими мировыми компаниями авиационной отрасли.

В рамках мероприятия делегация обсудила сотрудничество с такими лидерами, как Airbus, Panasonic Avionics и Thales.

По данным пресс-службы ОАО «Аэропорты Кыргызстана», основное внимание было уделено внедрению современных решений для воздушных судов типа A321, включая повышение комфорта пассажиров, оптимизацию салона и интеграцию цифровых технологий.