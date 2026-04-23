Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы вышли в прокат сегодня в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызские драмы, фэнтези-комедию и боевик-триллер с Миллой Йовович.

1
«Мафия: Миллиондор изи» (драма)

Влиятельный коррупционер и лидер криминалитета создали мафиозную сеть и теневую власть, контролирующую страну. Два журналиста Улан и Азат, а также молодой офицер Максат бросают им вызов, и их расследование превращается в смертельную охоту, где правда стоит жизни.

2
«Эрке кыз» (драма)

У Аяны редкая форма рака и всего два месяца жизни. Дастан — интерн, который боится потерять ее не как врач, а как человек. Он помогает ей осуществить список желаний, превращая каждый день в яркую вспышку. Их любовь огромная и ускользающая, ведь Аяна тает на глазах.

3
«Приключения желтого чемоданчика» (фэнтези)

Содержимое желтого чемоданчика чудесного Доктора лечит не только простуду и грипп, но и грусть, одиночество, трусость и робость. Петя — современный мальчик-затворник, которого не выгнать на улицу, он боится социума и других ребят. Родители решают обратиться к чудесному Доктору, но его волшебный чемоданчик похищают.

4
«Мститель» (боевик)

Спецагент Никки пробуждается на заброшенном заводе. Ее дочь похищена, под ребром торчит нож, а выход преграждают лучшие головорезы огромного криминального синдиката. Путь мести героини начинается здесь, и она не остановится, пока девочка не будет спасена.

5
«Запретный плод» (ужасы)

Молодая работница одного из магазинов в торговом центре возглавляет тайное сообщество ведьм, в котором состоят ее коллеги. Когда появление новой сотрудницы ставит под сомнение их показное общество, девушкам приходится столкнуться с собственными демонами или погибнуть.

6
«Майкл» (байопик)

История жизни короля поп-музыки Майкла Джексона.

