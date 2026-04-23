Встреча вдали от дома: в Берлине создали атмосферу Родины для студентов

В Берлине прошло мероприятие, посвященное празднику Нооруз, весне и встрече студентов, организованное компанией Eurasia Group AG для студентов из Кыргызстана и Казахстана, обучающихся в Германии.

Для кыргызстанских и казахстанских студентов в Германии Нооруз — это не просто дата в календаре, а момент, когда река Шпрее на мгновение кажется Ишимом или Чу, а запах свежих боорсоков побеждает аромат немецких брецелей.

«Жизнь в Берлине диктует свой темп, но в весенние дни наши соотечественники доказывают: традиции не знают границ. Для многих из них это не просто культурное мероприятие, а возможность на несколько часов вернуться домой — к знакомым вкусам, мелодиям и традициям», — уверены в Eurasia Group AG.

Традиции, еда и живая сцена

Зал, где проходило мероприятие, был наполнен ароматами национальной кухни: сумолок, наурыз коже, боорсоки, манты, плов, традиционные сладости. За столами звучала родная речь, а на сцене сменяли друг друга выступления студентов — живые, искренние, наполненные ностальгией и гордостью за свою культуру.

Открывая мероприятие, президент Eurasia Group AG Мустафа Захин с особым теплом поприветствовал гостей и от всей души поблагодарил их за то, что они приняли приглашение стать частью этого светлого праздника.

Не только праздник, но и возможности

Организация мероприятия, по информации Eurasia Group AG, стала не только культурной инициативой, но и важной инвестиционной площадкой для будущего молодых специалистов. Компания, по словам руководства, активно поддерживает студентов в Кыргызстане, Казахстане, а теперь и в Германии, и заинтересована в их профессиональном развитии, предоставляя лучшие возможности для стажировок и трудоустройства. Для многих участников этот день стал возможностью сделать шаг навстречу будущей карьере, уверены в компании.

Концерт и национальная программа

В рамках праздника прошел концерт студентов. На сцене звучали скрипка и домбра, проходили танцевальные выступления, национальные игры и конкурсы. Атмосфера была живой и по-настоящему семейной — с улыбками, поддержкой и искренним участием каждого.

Мероприятие также посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия Омурбек Текебаев, который отметил важность подобных инициатив для сохранения культурной идентичности молодежи за рубежом и укрепления связей между студентами и их исторической Родиной. Он подчеркнул, что такие встречи создают пространство единства, поддержки и взаимопонимания для молодых граждан Кыргызстана, обучающихся за границей.

В компании подчеркнули, что ни один гость не ушел без подарка с национальной символикой, а кульминацией праздника стал главный приз — шесть авиабилетов на родину и обратно, вызвавшие бурю эмоций у участников.

«Честно говоря, я даже не ожидал, что будет так душевно, — поделился эмоциями студент Руслан из Казахстана. — Когда услышал знакомую музыку и увидел наши блюда, у меня просто слезы на глазах появились. Это очень важно — чувствовать, что ты не один».

Его поддерживает студентка из Кыргызстана Салтанат.

«Здесь мы как большая семья. Мы все далеко от дома, но в такие моменты понимаешь, что мы есть друг у друга. И это дает силы двигаться дальше и помогает справиться с тоской по родным краям», — сказала она.

Нооруз в Берлине стал не просто культурным событием, а точкой притяжения для молодежи, объединенной общими корнями и опытом жизни за границей. Здесь рождаются новые знакомства, открываются профессиональные возможности и укрепляется чувство принадлежности, уверены в компании Eurasia Group AG.

И, пожалуй, самое важное — в этот день расстояние до дома действительно стало чуть меньше.

