Гаражный комплекс почти на гектар выставили на аукцион в центре Бишкека

Государственное агентство по управлению государственным имуществом при кабинете министров КР объявило о продаже объекта государственной собственности — комплекса гаражного хозяйства в Бишкеке.

Речь идет о нежилых зданиях и сооружениях, расположенных на земельном участке площадью 0,996 гектара на проспекте Чингиза Айтматова, 101. Объект находится в одном из развитых районов столицы с высокой транспортной доступностью и выходом на ключевые магистрали города.

В состав имущественного комплекса входят гаражные боксы для автотранспорта, контрольно-пропускной пункт, складские помещения, два служебных здания, три навеса, а также автомойка.

Продажа будет осуществляться методом электронного аукциона на портале государственной электронной торговой площадки. Прием заявок открыт с 17 апреля и продлится до 18 мая 2026 года.
Сам аукцион состоится 18 мая в 11.00 по бишкекскому времени.

Условия участия, перечень необходимых документов и требования к оформлению размещены на официальной электронной площадке.
