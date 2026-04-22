На границе Кыргызстана и Казахстана произошло землетрясение магнитудой около 3. Об этом сообщили в Институте сейсмологии Национальной академии наук КР.

По его данным, подземные толчки зафиксировали сегодня, 22 апреля, в 5.26.

Уточняется, что очаг землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Казахстана — в горах Кюнгей-Ала-Тоо, в 22 километрах к северо-западу от села Григорьевка, в 22 километрах к западу от села Кожояр, в 27 километрах к северо-западу от села Ананьево.

Интенсивность землетрясения в населенных пунктах КР не ощущалась.