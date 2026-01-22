Дефицит педагогов в Кыргызстане: школы пустеют, родители ищут репетиторов

В школах Кыргызстана, по данным Министерства просвещения на декабрь 2025 года, не хватало 761 учителя. Больше всего вакансий в общеобразовательных организациях Чуйской и Баткенской областей и Бишкеке. Почему кадры не задерживаются в школах и какие меры принимают чиновники?

Сложности с уроками...

...возникли в том числе у учеников столичной школы № 29. По словам одного из родителей учащегося шестого класса, если по расписанию положено 4-5 уроков в день, то фактически их может быть только два. Остальные предметы, в том числе литературу и физику, не ведут из-за отсутствия учителей. «Сейчас мы вынуждены искать другую школу, куда можно перевести ребенка», — сказал мужчина.

По словам родительницы ученицы восьмого класса этой же школы, с начала учебного года нет преподавателей русского языка и литературы, истории, предмета «Человек и общество».

«Физику ведет наш классный руководитель, который, по идее, не физик. С химией, если не ошибаюсь, похожая ситуация, потому что учителей нет. Меня, конечно, не очень радует такой расклад, потому что на следующий год детям предстоит сдавать государственные экзамены. Как они справятся с ними?! Придется потратить немало денег на репетиторов, потому что иначе шансов поступить в хороший вуз даже в Кыргызстане у нас не будет, не говоря об учебе за границей. При этом в школе не первый раз меняют директора, и с каждым разом ситуация усугубляется», — рассказала 24.kg бишкекчанка.

Она напомнила, что раньше родители сдавали деньги на нужды школы, пока власти не запретили.

«В год мы платили около 4-5 тысяч сомов, средства шли на охрану, текущий ремонт, доплату учителям и так далее. Тогда проблем с нехваткой преподавателей не было, всегда работал полный состав. Если сравнить даже с прошлым годом, уроки всегда заканчивались после 17.00. Сейчас в какой-то из дней у детей всего по 2-3 урока. Честно говоря, я не против платить и сейчас, лишь бы ребенок учился как положено», — посетовала родительница.

Часть педагогов уходит из школы по достижению пенсионного возраста, часть увольняется в связи с переездом за рубеж — в Казахстан, Россию, Турцию, страны Европы. Другие уходят в частные школы.

Согласно данным Минпросвещения, чаще всего в школах не хватает учителей математики, музыки, русского языка и литературы, физики, истории, химии, географии.

Это сказывается на снижении результатов Общереспубликанского тестирования.

Высокая нагрузка и маленькая зарплата

Ангелина Саутова (имя изменено) — учитель начальных классов, начала работать в сентябре 2025 года.

«Многие молодые учителя собираются завершить этот учебный год и уволиться. В основном они не хотят работать из-за большой нагрузки: надо не только учить детей, но и работать с родителями и невоспитанными учениками, заполнять отчеты, портфолио и личные дела каждого ученика, решать проблемы класса и так далее. В государственных школах в классах по 40 учеников, сложно в таких условиях поддерживать дисциплину. Вопрос заработной платы тоже играет важную роль. Например, при нагрузке 24 часа в неделю зарплата составляет всего 28 тысяч сомов, а после вычета налогов остается 22,8 тысячи», — поделилась опытом педагог.

Она не скрывает, что есть мысль уйти из профессии либо продолжить работать как предметник. «У меня нет желания решать проблемы, возложенные на классного руководителя, и нести постоянную ответственность за учащихся. Просто хочется преподавать», — подчеркнула учитель.

В Федерации профессиональных союзов ранее озвучивали причины, почему уходят педагоги:

низкая зарплата;

старые и непригодные для работы здания;

переполненные школы — по 50 детей в одном классе;

ожидание быть на связи круглосуточно;

атмосфера тотального давления и непонимания;

отсутствие уважения, безопасности и престижа.

Профсоюзный институт труда провел исследование, показавшее, что лишь 5,5 процента абитуриентов хотят стать учителями.

«Это означает одно: через несколько лет учить детей станет просто некому. Профессия потеряла престиж, перестала быть мечтой — она стала испытанием», — подчеркнули в ФПС.

При этом некоторые педагоги сами ведут себя не лучшим образом. Например, недавно в столичной школе учитель несколько раз ударила ребенка, стоящего у доски. Ее уволили.

Дотянуть до апреля

В ноябре 2025 года отечественные учителя

запустили

флешмоб в соцсетях, где стали делиться размерами заработной платы. Оказалось, у некоторых педагогов она меньше, чем у дворника или уборщицы.

По данным Минпросвещения, минимальная заработная плата учителя по Кыргызстану 12 тысяч сомов, максимальная — 72 тысячи.

Она зависит от степени образования, местности работы, учебных часов, нагрузки и ставки, педагогического стажа, от наличия доплат за классное руководство и проверку тетрадей.

С 1 апреля власти обещают повысить зарплату учителям на 100 процентов.

По словам президента Садыра Жапарова, сейчас средняя зарплата педагогов составляет 26 тысяч сомов. С 1 апреля 2026 года после повышения она достигнет примерно 52 тысяч.

«В городской общеобразовательной школе зарплата молодого учителя без педстажа, имеющего среднее педагогическое образование, с 1 апреля составит 36,8 тысячи сомов, а после налоговых и социальных отчислений на руки он получит около 31,2 тысячи сомов. Зарплата учителя математики средней школы, работающего и проживающего в отдаленном высокогорном районе с районным коэффициентом 1,8 и имеющего более 30 лет педагогического стажа, сейчас — 65,8 тысячи сомов, а с 1 апреля увеличится до 97,6 тысячи сомов», — сказал он.

Как сообщили 24.kg в столичном департаменте образования, для поддержки и закрепления молодых специалистов в системе образования с 2010 года реализуют программу «Депозит молодого учителя».

В ее рамках ежегодно отбираются 100 молодых педагогов, которым предоставляют дополнительную финансовую поддержку к основному заработку.

В декабре 2025 года выплаты получили 49 участников программы на общую сумму 4 миллиона 465,1 тысячи сомов.

Кроме того, муниципалитет сотрудничает с педагогическими вузами города, предоставляя студентам старших курсов возможность пройти практику и трудоустроиться в школах. С Министерством науки высшего образования и инноваций (МНВОИ) проводится работа по формированию и направлению заявок на подготовку педагогических кадров по наиболее востребованным специальностям. С высшими учебными заведениями заключены соглашения о сотрудничестве.

«Реализация комплекса указанных мер способствует закреплению молодых педагогов в системе образования Бишкека и поэтапному решению проблемы нехватки учителей», — уверены чиновники.

На днях в МНВОИ провели совещание по обсуждению новой модели подготовки педагогических кадров. Однако на вопросы 24.kg, что она предусматривает, когда ее внедрят и как министерство решает проблему нехватки учителей в школах, в ведомстве не ответили.