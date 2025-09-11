14:31
Денежные сборы в школах и детсадах запрещены. Нарушителей уволят

Любые незаконные денежные сборы педагогическими и иными работниками государственных и муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, родителями, руководителями общественных фондов и иных организаций категорически запрещены. Об этом напоминает Министерство просвещения.

По данным ведомства, нарушение этого требования повлечет привлечение виновных лиц к ответственности.

В случае выявления подобных фактов родители и законные представители обязаны незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Запрет установлен:

  • Кодексом о правонарушениях;
  • Указом президента «О мерах по обеспечению государственных гарантий реализации права детей на получение бесплатного школьного образования» от 26 мая 2023 года № 136;
  • приказом Министерства образования и науки «О запрете незаконного сбора денежных средств в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях» от 1 июня 2023 года № 3363/1.

Ранее в Кыргызстане внесли изменения в Кодекс о правонарушениях, которые усиливают ответственность за незаконные действия в системе образования.

За незаконный сбор денег в государственных и муниципальных школах и детсадах, а также за психологическое давление на родителей или учеников грозят штрафы:

  • 15 тысяч сомов для физических лиц, включая педагогов, родителей и сотрудников, участвующих в поборах;
  • 20 тысяч сомов, если нарушения совершили организации или фонды;
  • 65 тысяч сомов для юридических лиц (например, сам фонд или учебное заведение).

Отдельно предусмотрена ответственность за давление на педагогов, когда руководство учебного заведения требует от них собирать деньги. В этом случае штраф составит 20 тысяч сомов.

Отметим, с началом учебного года в соцсетях стали появляться сообщения о том, что в школах продолжают собирать деньги в классные копилки. К примеру, в одной из столичных школ, по словам родителей, собирают по 1,5 тысячи сомов в классный фонд.
