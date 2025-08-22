За лето из бишкекской школы № 37 уволились 15 учителей

За июль и август 2025 года из бишкекской школы № 37 уволились 15 учителей. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, один педагог ушел из школы по достижению пенсионного возраста, восемь уволились в связи с переездом по различным причинам за рубеж — в Казахстан, Россию, Турцию, страны Европы. Еще шесть учителей перевелись в частные школы Бишкека.

На вакантные часы будут набраны другие педагоги, обещают в муниципалитете.

Напомним, ранее в этой школе сменился директор.

Чиновники решили объединить школы № 37 и 14, родители второй не согласны.

Ранее сообщалось, что в школах Бишкека не хватает около 300 учителей.