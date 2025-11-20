14:54
Общество

Меньше, чем у дворника. Учителя школ Бишкека делятся в соцсетях своей зарплатой

Учителя школ Бишкека обсуждают в социальной сети Threads свою зарплату.

По словам педагога с 14-летним стажем, на полную ставку и с классным руководством на руки в октябре ей выдали 18,6 тысячи сомов. Другому преподавателю с учетом надбавки за педстаж выплатили 13,6 тысячи сомов.

«Мой педстаж почти 45 лет. Нагрузка недельная составляет 20 часов, начисление зарплаты 24 тысячи сомов, на руки — 19 тысяч», — присоединилась к обсуждению еще один педагог.

«У моего мужа тоже стаж педагогический 44 года со всеми регалиями, с 24-часовой нагрузкой получает на руки 22,6 тысячи сомов. У меня стаж средний, получаю при нагрузке 27 часов 13,8 тысячи сомов», — говорится в следующем сообщении.

При этом пользователи соцсети поделились объявлением о вакансии дворника с зарплатой 40 тысяч сомов. В компании по указанному номеру отметили, что набор дворников уже закрыт, но нужна уборщица в офис, зарплата которой составит 30 тысяч сомов.

Ранее сообщалось, что минимальная заработная плата учителя по Кыргызстану в настоящее время составляет 12 тысяч сомов, максимальная — 72 тысячи.

Она зависит от степени образования, местности работы, наличия учебных часов, учебной нагрузки и ставки, педагогического стажа, а также от наличия доплат за классное руководство и проверку тетрадей.

При этом глава государства заявлял, что средняя заработная плата учителей в стране составляет 26 тысяч сомов, а с 1 апреля 2026 года после повышения она будет около 40 тысяч сомов. В отдаленных регионах педагог с высшим образованием, получающий сейчас 65,8 тысячи сомов, после повышения станет получать 80,8 тысячи сомов.
