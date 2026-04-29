Вопрос поставки школьных автобусов в Кыргызстан обсудили в Китае

Первый заместитель министра просвещения Кыргызстана Мухтарбек Баймурзаев находится с рабочим визитом в городе Чжэнчжоу (Китайская Народная Республика).

По данным ведомства, в рамках визита он посетил головной офис и производственную базу компании Yutong Bus Co., Ltd., одного из ведущих мировых производителей автобусной техники. Там представлены производственные мощности компании, современные технологические решения в области производства специализированных школьных автобусов. Особое внимание уделили моделям транспортных средств, предназначенных для безопасной перевозки обучающихся.

Стороны ознакомились с опытом эксплуатации школьных автобусов, включая практику их использования в странах Центральной Азии.

Стороны обсудили перспективы возможного сотрудничества в сфере поставок и адаптации школьных автобусов с учетом условий Кыргызской Республики.

Yutong Bus Co., Ltd. является мировым лидером в производстве автобусов, на протяжении 21 года занимает первое место по объему продаж в Китае и 13 лет — по глобальным продажам. Продукция компании экспортируется более чем в 100 стран и регионов.

Компания уже поставила в Кыргызстан значительное количество автобусов для различных городов и ведомств, включая Министерство культуры, города Бишкек, Нарын, Балыкчи и Каракол.