Общество

ОРТ-2025. Абитуриенты выбирали от трех до семи предметных тестов

Многие участники Общереспубликанского тестирования, прошедшего в мае 2025 года, пробовали свои силы в трех, а отдельные абитуриенты — даже в шести-семи предметных тестах. Об этом говорится в отчете Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО).

По его данным, во многом это свидетельствует о том, что ко времени окончания школы учащиеся еще не вполне твердо определяются с выбором будущей специальности и сдают предметные тесты в надежде, что куда-нибудь попадут. Не удастся в медицинский вуз — попробуют поступить в языковой и так далее.

В ЦООМО уточняют, что предметные тесты абитуриенты сдают в зависимости от того, на какую специальность они поступают. Помимо основного теста, достаточно сдать один предметный для поступления на избранную специальность. Только при поступлении в Кыргызскую государственную медицинскую академию и другие частные медицинские вузы требуется сдача двух предметных тестов — химии и биологии.

Чаще всего абитуриенты выбирали предметный тест по истории, реже всего — введенный в 2020-м по русскому языку и литературе.

При выборе предметных тестов абитуриенты все чаще отдают предпочтение английскому языку. Так же, как и в прошлые годы, относительно небольшое число участников ОРТ выбирает физику.

«Предметные тесты вызывают у абитуриентов больше затруднений, чем основной. Как и в прошлые годы, самый высокий показатель значения среднего балла набран абитуриентами, сдававшими тест по английскому языку (88,2). Показатели средних баллов по предметам естественнонаучного цикла в 2025-м несущественно отличаются между собой: по математике — 65,4, по биологии — 63,1, по химии — 61. Показатели средних баллов по физике (59,4) на 2,2 процента снизились по сравнению с прошлым годом, что ожидаемо в связи с недостатком учителей в школах страны», — говорится в отчете.

ОРТ-2025. Девушки получили больше грантов в вузах и обошли юношей по баллам

Показатели значения среднего балла по предметам гуманитарного цикла таковы: по кыргызскому языку и литературе — 72,5, по русскому языку и литературе — 71,5, по истории — 69,8.

Авторы отчета отмечают, что по-прежнему средние баллы по предметным тестам нельзя назвать высокими, но результаты таких тестов 2025-го по всем предметам, кроме физики, оказались на 2-6 баллов выше, чем результаты предметного тестирования 2024 года.

Напомним, с 2012-го ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы республики, независимо от формы собственности. Однако есть перечень специальностей и направлений, где результаты тестирования не требуются (физкультура и спорт, культура и искусство).
