Педагогическое сообщество просит Садыра Жапарова о поддержке

Федерация профессиональных союзов (ФПС), объединяющая более 184 тысяч работников образования, выступила с открытым обращением к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову.

В заявлении отмечается, что система образования страны держится из последних сил — на самоотверженности тех учителей, которые каждый день приходят в классы, несмотря на усталость, давление и крайне тяжелые условия труда.

«Педагоги уходят из школ. Только за первые две недели сентября 2025 года десятки учителей покинули свои рабочие места. А по официальным данным Министерства просвещения, в республике не хватает 947 педагогов. Это не просто статистика, а дети, оставшиеся без учителя, школы, которые уже не могут выполнять свою миссию», — говорится в сообщении.

В федерации озвучили причины, почему уходят педагоги:

низкая зарплата;

старые и не пригодные для работы здания;

переполненные школы — по 50 детей в одном классе;

ожидание быть на связи круглосуточно;

атмосфера тотального давления и непонимания;

отсутствие уважения, безопасности и престижа.

Профсоюзный институт труда провел исследование, показавшее, что лишь 5,5 процента абитуриентов хотят стать учителями.

Это означает одно: через несколько лет учить детей станет просто некому. Профессия потеряла престиж, перестала быть мечтой — она стала испытанием. Федерация профессиональных союзов

При этом авторы обращения выразили главе государства благодарность за проводимую работу: «За последние пять лет построено около 500 учебных заведений. Только в этом учебном году 67 школ открыли двери, у каждой есть современные условия. Это огромный шаг, который КР ждала десятилетиями. С апреля 2026-го зарплату учителей увеличат до 40 тысяч сомов. Это вселило им надежду впервые за долгие годы».

В ФПС сказали: они видят искреннее стремление поднять престиж педагогов, вернуть уважение к школе и создать условия для качественного образования.

«И именно поэтому нам так больно слышать слова, которые разрушают доверие. Недавнее высказывание заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова глубоко потрясло педагогов всей страны. Его слова унизили труд тех, кто держит на себе учебное заведение, и создали искаженное представление о системе образования. Причем сказано это на международной площадке. Мы просим отреагировать на эти слова, дать учителям понять, что государство видит, слышит и ценит их труд, что их можно защищать, что их достоинство важно. Педагоги — это люди, которые формируют поколения, судьбы, будущее государства. Их нельзя заменить «людьми с улицы», сколько бы им ни платили, так как подготовка педагога — это психология, воспитание, методика, терпение, любовь к детям и огромная ответственность», — говорится в обращении.

Садыра Жапарова просят поддержать и защитить педагогов от несправедливых высказываний, бросающих тень на всю систему; дать учителям понять, что государство видит, слышит и ценит их труд.

Напомним, ранее Эдиль Байсалов заявил в интервью журналистам, что нужно уволить некомпетентных учителей и заменить их новыми специалистами. «Выявите 15-20 процентов лишних педагогов и увольте их. Да, учителей не хватает. Но мы лучше возьмем людей с улицы, тех же бывших журналистов, и предложим им хорошую зарплату: 50-60 тысяч сомов, они придут», — сказал зампред кабмина.