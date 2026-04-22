Происшествия

Ударила детей. В Джалал-Абадской области учитель уволилась после инцидента

В социальных сетях распространилось видео применения физического насилия со стороны учителя в отношении ученицы. В Министерстве просвещения прокомментировали ситуацию.

По данным отдела образования Сузакского района Джалал-Абадской области, инцидент произошел 25 марта 2026 года в общеобразовательной средней школе № 22 имени А.Гайдара.

«После этого родителей девочки вызвали в школу, те сообщили, что не имеют претензий к учителю. По факту органы внутренних дел ведут расследование. В школе с детьми работает социальный педагог. При этом учитель Э.Г. освобождена от должности с 16 апреля 2026 года», — отметили в Минпросвещения.

По данным СМИ, на видео 51-летняя учительница математики ударила двоих детей из-за поведения. Она проработала в школе 26 лет, преподавала в младших классах. Педагог объяснила поступок эмоциональным срывом на фоне личных проблем. Она извинилась перед родителями, однако решила уволиться из-за общественного резонанса.
