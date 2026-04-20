В Токмоке учителя подозревают в изнасиловании 13-летней школьницы. Информацию об этом подтвердили в ГУВД Чуйской области.

По данным управления, 10 апреля в милицию поступило сообщение о том, что в одной из средних школ города Токмока учитель физики А.А., 2005 года рождения, изнасиловал школьницу 2012 года рождения.

Информация зарегистрирована, возбуждено уголовное дело по статье 154 УК КР (изнасилование). Подозреваемый задержан на два месяца.

Расследование продолжается.

В ГУВД подчеркнули: поскольку речь идет о несовершеннолетнем лице, подробности не подлежат разглашению.