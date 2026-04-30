Частным школам дадут больше поддержки, мэр города Ош сделал заявление

Выступая на мероприятии, посвященном пятилетию международной школы «Кел Бил», мэр Оша Жанарбек Акаев заявил о намерении усилить поддержку частных образовательных учреждений.
По его словам, частные школы сегодня играют важную роль в системе образования и задают новые стандарты качества.
«Городские власти и дальше будут оказывать всестороннюю поддержку частным образовательным организациям», — подчеркнул он.
По данным организаторов, образовательный комплекс «Кел Бил» основан в 2021 году. Обучение ведется по государственным стандартам с акцентом на английский язык, математику и STEAM-направление.
В настоящее время в школе обучаются около 380 учеников, работают около 50 педагогов и сотрудников. Учащиеся регулярно участвуют в городских, республиканских и международных олимпиадах, занимая призовые места.