В бишкекской школе № 44 за месяц уволилось 11 учителей

В бишкекской школе № 44 с 28 июля по 1 сентября уволились 11 педагогов и 3 сотрудника из числа младшего обслуживающего персонала. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, увольнения связаны с различными причинами, в том числе с состоянием здоровья, семейными обстоятельствами, переездом в другой город.

«На сегодня на вакантные места набраны педагоги, но имеются вакантные часы физики, географии и информатики. Администрация школы ведет работу по привлечению педагогов на эти вакантные часы», — отметили в муниципалитете.

Ранее стало известно, что за лето из бишкекской школы № 37 уволились 15 учителей.

В июле вице-мэр Виктория Мозгачева сообщала, что в школах столицы не хватает около 300 учителей. В департаменте образования собирают актуальную на сегодня статистику.