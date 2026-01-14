20:22
USD 87.45
EUR 101.85
RUB 1.11
Глава кабмина: С 1 апреля увеличим зарплату учителям и врачам на 100 процентов

«С 1 апреля на 100 процентов увеличим заработную плату врачам, учителям и работникам сферы культуры», — заявил на аппаратном совещании с участием руководителей госорганов и полномочных представителей президента в областях глава кабмина Адылбек Касымалиев.

По его словам, с 1 октября на 50 процентов поднимут зарплату некоторым государственным и муниципальным служащим.

«Для этого понадобится много денег. Огромная благодарность сотрудникам Налоговой и Таможенной служб. В прошлом году они перевыполнили планы по сборам», — отметил председатель кабинета министров.
