В Ноокене впервые за 50 лет капитально ремонтируют школу

В Джалал-Абадской области впервые за 50 лет капитально ремонтируют школу

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области проводится масштабный капитальный ремонт школы № 9 имени Паяза. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя.

По ее данным, школа, построенная в 1972 году, впервые за 50 лет проходит полную модернизацию. На обновление образовательного учреждения из республиканского бюджета выделено 42 миллиона сомов. В рамках проекта обновляются системы отопления, освещения и противопожарной безопасности, а также проводится полная реконструкция внутренних помещений здания.

Также учебные классы приводятся в соответствие с современными образовательными стандартами. После завершения ремонта вместимость школы увеличится на 100 ученических мест.

В настоящее время в школе обучаются 544 ученика, хотя изначально здание было рассчитано на 320 мест.
