Происшествия

В Бишкеке уволили учительницу, ударившую ученика

Учительницу школы №87 Бишкека, ударившую ученика, уволили. Об этом сообщает мэрия столицы.

По ее данным, специально созданная комиссия выявила грубые нарушения закона и профессиональной этики.

В отношении директора школы применено дисциплинарное взыскание.

Напомним, в соцсетях распространилось видео, на котором учитель несколько раз ударила ученика, стоящего у доски. Педагога доставили в милицию, где уточнили, что родители несовершеннолетнего отказались от подачи письменного заявления и заявили об отсутствии претензий к учителю.
