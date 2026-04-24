Скандал в школе Алая. Учителям объявили выговор после конфликта

Министерство просвещения прокомментировало инцидент, произошедший в одной из школ Алайского района и вызвавший резонанс в соцсетях.

По данным ведомства, событие произошло 22 апреля в школе № 34 села Мурдаш. В ходе разбирательства установлено, что ученики 9-10 классов планировали встретиться ночью за пределами села, однако учителя вовремя вмешались и отправили их по домам.

После этого между родителями и педагогами возник конфликт. Причиной стало недовольство тем, что, по словам родителей, учителя применили физическое воздействие к школьникам.

По итогам проверки дисциплинарные меры применены к трем сотрудникам школы. Выговор получили заведующая учебной частью Б.Р., заместитель директора по воспитательной работе Б.А. и учитель К.у.Р.

В министерстве отметили, что для недопущения подобных ситуаций школам поручено усилить профилактическую работу с учащимися и родителями.