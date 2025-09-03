Максимум 72 тысячи сомов. От чего зависит зарплата школьного учителя в КР

Минимальная заработная плата учителя по Кыргызстану составляет 12 тысяч сомов, максимальная — 72 тысячи. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве просвещения.

По данным ведомства, зарплата учителей школ зависит от степени образования, местности работы, наличия учебных часов, учебной нагрузки и ставки, педагогического стажа, а также от наличия доплат за классное руководство и проверку тетрадей.

Педагогическим работникам образовательных организаций к тарифной ставке (окладу) устанавливается доплата за три года стажа педагогической работы в размере 10 процентов, за восемь лет — 20 процентов, за 13 и более лет — 30 процентов.

Педагогическим работникам школ, расположенных в сельской местности, устанавливается доплата в размере 1,8 тысячи сомов, независимо от объема недельной (годовой) нагрузки и ставки.

Педагогам, которым по результатам аттестации присвоены высшая, первая и вторая квалификационные категории, устанавливается ежемесячная доплата в размере 5, 3 и 2 тысяч сомов, независимо от объема недельной нагрузки.

Максимальная нагрузка учителя общеобразовательных организаций не должна превышать в 1-4-х классах 24 часа, в 5-11-х классах — 27 часов в неделю.

Учителям за проверку тетрадей устанавливают доплату в 2,7 тысячи сомов в месяц за 16 часов преподавательской работы в 1-4-х классах и за 18 часов — в 5-11-х классах.

Педагогам общеобразовательных организаций (кроме школ-интернатов всех типов и наименований) за классное руководство устанавливается доплата в размере 1,4 тысячи сомов в месяц.

При этом доплата допускается только за руководство в одном классе.

Доплата за проверку тетрадей устанавливается учителям кыргызского, русского, узбекского, таджикского, иностранного языков и математики.

Если учитель общеобразовательной организации имеет недельную нагрузку более или менее чем 16 (18) часов в неделю, то доплата за проверку тетрадей, соответственно, увеличивается или уменьшается.

Оплата замены уроков производится не более четырех месяцев (девять месяцев при декретном отпуске учителя). При этом урочная нагрузка педагога общеобразовательной организации с учетом замены не должна превышать 36 часов в неделю в 5-11-х классах, 32 часов в неделю — в 1-4-х классах.