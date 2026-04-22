Власть

Борьба с буллингом. В ЖК предлагают увеличить число психологов в школах

В школах Кыргызстана проблема буллинга остается острой и в ряде случаев приводит к трагическим последствиям. Об этом заявила депутат Жогорку Кенеша Бурул Аманова на заседании парламента.

Она напомнила про случай в столичной школе № 72, произошедший в январе 2025 года, когда в результате избиения погиб ученик.

Нардеп сообщила, что накануне в Международном кувейтском университете состоялся круглый стол, посвященный вопросам буллинга, его причинам, последствиям и путям решения. В обсуждении участвовали директора школ и психологи.

«В ходе обсуждения они отметили, что в школах наблюдается нехватка психологов, а в некоторых учебных заведениях они отсутствуют полностью. При этом в школах с численностью учащихся 2-3 тысячи человек предусмотрена лишь одна ставка психолога, а уровень заработной платы остается низким», — сказала Бурул Аманова.
Материалы по теме
Ударила детей. В Джалал-Абадской области учитель уволилась после инцидента
Ученица из Кыргызстана завоевала бронзу на математической олимпиаде
Пришел в школу секретарем. Учитель, подозреваемый в насилии над ученицей, уволен
В Токмоке учителя подозревают в изнасиловании 13-летней школьницы
В Ноокене впервые за 50 лет капитально ремонтируют школу
Депутат: В Манасе школьники вынуждены учиться в здании бывшего госпиталя
В Кочкорском районе построено новое здание школы имени Арабаева на 500 мест
Президенту рассказали о проблемных школах в Оше и при чем тут «Первый учитель»
В Национальной школе-лицее инновационных технологий назначен новый директор
«Школа 21»: бесплатное IT-обучение запускается в июле
