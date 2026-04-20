Ученица из Кыргызстана завоевала бронзу на математической олимпиаде

С 9 по 15 апреля 2026 года в городе Бордо (Франция) состоялась 15-я Европейская девичья математическая олимпиада EGMO, в которой приняли участие 260 школьниц из 67 стран мира.

По данным Министерства просвещения, по итогам соревнований бронзовую медаль для республики завоевала ученица 10-го класса школы «Газпром Кыргызстан» Камила Алиярова.

Сборная Кыргызстана была сформирована по итогам нескольких отборочных этапов. Финальный отбор длился три дня и включал решение 14 задач повышенной сложности. В решающем этапе участвовали 49 школьниц.

В состав национальной сборной также вошли:

— Диана Ким, 11-й класс, ОК «Маариф»;

— Рамиля Бозова, 11-й класс, ОК «Маариф»;

— Ангелина Ким, 9-й класс, СОШ № 24 имени Токомбаева.

Руководитель команды — Мамат Ишматов.

Бронзовая медаль Камилы Алияровой стала второй наградой страны за всю историю участия в EGMO. Первую бронзовую медаль в 2021 году получила Эльнура Анарбай кызы.