Пришел в школу секретарем. Учитель, подозреваемый в насилии над ученицей, уволен

Учителя, подозреваемого в изнасиловании школьницы в школе Токмока, уволили. Об этом 24.kg сообщили в городском отделе образования.

По данным гороно, А.А. является выпускником этой же школы, хорошо учился, имеет среднее специальное образование.

«На работу его приняли в октябре 2025 года секретарем. В январе 2026-го он прошел курсы повышения квалификации и переподготовки. Мог преподавать информатику и математику. Администрация школы в связи с нехваткой кадров дала ему часы по математике и физике. Последние несколько месяцев он дополнительно вел уроки в 7-8-х классах по физике», — сообщили в гороно.

Уроки будут заменять другие учителя, сообщили в гороно.

Директор школы после случившегося находится на больничном.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Токмоке учителя подозревают в изнасиловании 13-летней школьницы.