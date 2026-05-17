23:18
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Общество

Меньше свиданий, меньше детей: FT о влиянии смартфонов на рождаемость

Появление смартфонов и социальных сетей могло сыграть значительную роль в снижении рождаемости во многих странах мира. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, после массового распространения смартфонов и мобильного интернета примерно с начала 2010-х годов во многих государствах одновременно ускорилось падение уровня рождаемости. Сегодня более двух третей стран мира находятся ниже уровня воспроизводства населения — 2,1 ребенка на женщину.

Как отмечает Financial Times, исследователи все чаще связывают этот процесс не только с экономическими причинами, но и с изменением образа жизни молодежи. Смартфоны и соцсети сократили объем живого общения, офлайн-знакомств и романтических отношений, что, в свою очередь, влияет на создание семей и рождение детей.

Появление смартфонов значительно снизило мировую рождаемость: после их массового распространения коэффициент рождаемости упал на 40 процентов.

Издание приводит исследование ученых из Университета Цинциннати, которые обнаружили, что в США и Великобритании рождаемость снижалась быстрее в районах, где высокоскоростной мобильный интернет появился раньше. Авторы работы считают, что смартфоны изменили способы общения молодых людей, сократив личные встречи.

При этом эксперты подчеркивают, что технологии не единственная причина демографического спада. Среди других факторов называют рост стоимости жилья, экономическую нестабильность, поздние браки и изменение жизненных приоритетов.

Напомним, в последние годы многие страны, включая государства Европы и Азии, сталкиваются с рекордно низкой рождаемостью, несмотря на меры поддержки семей и стимулирование рождения детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/374148/
просмотров: 312
Версия для печати
Материалы по теме
Ученые: Цифровой детокс не влияет на уровень счастья и удовлетворенность жизнью
Samsung Galaxy S27 Ultra с батареей повышенной емкости показали инсайдеры
Деньги не помогают: эксперт ООН объяснил, как на самом деле повысить рождаемость
Xiaomi выпустила недорогой смартфон Redmi 15A с большим экраном
Численность постоянного населения Кыргызстана превысила 7,4 миллиона человек
Samsung обязали выплатить компенсацию почти 2 тысячам пользователей: за что
Бюджетный смартфон Realme C83 5G поступил в продажу
Xiaomi назвала популярные смартфоны, оставшиеся без официальной поддержки
Конец эпохи: компания Meizu останавливает разработку новых мобильных телефонов
Huawei представила флагманский смартфон Mate 80 Pro и планшет MatePad Mini
Популярные новости
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
&laquo;Ближайшие 12&nbsp;лет будут адом&raquo;. Данияр Аманалиев о&nbsp;матрице&nbsp;ИИ и&nbsp;будущем&nbsp;КР «Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
На&nbsp;дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию На дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию
Бизнес
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
17 мая, воскресенье
22:26
Меньше свиданий, меньше детей: FT о влиянии смартфонов на рождаемость Меньше свиданий, меньше детей: FT о влиянии смартфонов...
22:10
Садыр Жапаров прибыл в Азербайджан для участия во Всемирном форуме городов
21:26
Куба рассматривает сценарии атак на объекты США, закупив сотни дронов — СМИ
21:07
В Оше музей «Сулайман-Тоо» подготовил особую программу ко Дню музеев
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 мая: в Бишкеке без осадков