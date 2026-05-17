Меньше свиданий, меньше детей: FT о влиянии смартфонов на рождаемость

Появление смартфонов и социальных сетей могло сыграть значительную роль в снижении рождаемости во многих странах мира. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, после массового распространения смартфонов и мобильного интернета примерно с начала 2010-х годов во многих государствах одновременно ускорилось падение уровня рождаемости. Сегодня более двух третей стран мира находятся ниже уровня воспроизводства населения — 2,1 ребенка на женщину.

Как отмечает Financial Times, исследователи все чаще связывают этот процесс не только с экономическими причинами, но и с изменением образа жизни молодежи. Смартфоны и соцсети сократили объем живого общения, офлайн-знакомств и романтических отношений, что, в свою очередь, влияет на создание семей и рождение детей.

Появление смартфонов значительно снизило мировую рождаемость: после их массового распространения коэффициент рождаемости упал на 40 процентов.

Издание приводит исследование ученых из Университета Цинциннати, которые обнаружили, что в США и Великобритании рождаемость снижалась быстрее в районах, где высокоскоростной мобильный интернет появился раньше. Авторы работы считают, что смартфоны изменили способы общения молодых людей, сократив личные встречи.

При этом эксперты подчеркивают, что технологии не единственная причина демографического спада. Среди других факторов называют рост стоимости жилья, экономическую нестабильность, поздние браки и изменение жизненных приоритетов.

Напомним, в последние годы многие страны, включая государства Европы и Азии, сталкиваются с рекордно низкой рождаемостью, несмотря на меры поддержки семей и стимулирование рождения детей.