Общество

В КР хотят создать окружные избиркомы с правом отмены итогов голосования

В Жогорку Кенеш внесен законопроект о масштабном изменении системы избирательных комиссий Кыргызстана. Документ предусматривает создание окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Жогорку Кенеша и расширение их полномочий.

В справке-обосновании говорится, что инициатива направлена на устранение правовых пробелов и унификацию всей системы избирательных комиссий.

Сейчас единая система избиркомов включает центральную, территориальные и участковые комиссии. Законопроект предлагает официально добавить в нее окружные избиркомы.

Согласно проекту, окружные комиссии будут формироваться Центральной избирательной комиссией только на период парламентских выборов — из членов и резерва территориальных избиркомов. После официального опубликования результатов выборов их полномочия прекратятся.

Каждая окружная комиссия должна состоять минимум из 12 человек. Если округ охватывает один район или город, комиссия будет формироваться из состава соответствующей территориальной комиссии и ее резерва. Если один округ объединяет несколько районов или городов — из нескольких территориальных комиссий.

Проект дает окружным избиркомам широкий круг полномочий. Они смогут:

  • контролировать соблюдение избирательного законодательства;
  • координировать работу участковых комиссий;
  • уточнять списки избирателей;
  • организовывать встречи кандидатов с избирателями;
  • рассматривать жалобы на действия участковых комиссий;
  • устанавливать итоги голосования по округу;
  • признавать результаты голосования на отдельных участках недействительными.

Кроме того, окружные комиссии получат право привлекать внештатных сотрудников по трудовым договорам и обучать членов участковых комиссий.

Отдельным блоком прописан механизм роспуска окружных избиркомов. Их смогут расформировывать вышестоящие комиссии в случае нарушений законодательства, неисполнения судебных решений или нарушений порядка формирования комиссий. После этого новый состав должен быть создан максимум за три дня.

Поправками также предлагается убрать из закона нормы о выборах глав исполнительных органов местного самоуправления, поскольку этот институт уже упразднен.

Дополнительно законопроект:

  • заменяет термин «правительство» на «кабинет министров»;
  • исключает упоминание факсимильной связи;
  • убирает обязательную публикацию финансовых отчетов избиркомов в бюллетене ЦИК, оставляя размещение на официальном сайте.

В справке-обосновании отмечается, что принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета и, по мнению авторов, не приведет к негативным социальным или коррупционным последствиям.
