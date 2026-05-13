09:32
USD 87.45
EUR 102.71
RUB 1.18
Происшествия

Власти опровергли информацию о задержании заместителя министра здравоохранения

Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков заявил, что информация о якобы задержании заместителя министра здравоохранения в состоянии алкогольного опьянения не соответствует действительности.

По его словам, в социальных сетях распространили ложные слухи о том, что замминистра задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Дайырбек Орунбеков сообщил, что уточнил информацию в МВД, где подтвердили отсутствие такого факта.

«Когда за 5-10 тыйынов распространяете ложные слухи по чьему-то заказу, будьте осторожны. Информация о том, что «замминистра здравоохранения Бакытбека Кыдыралиева задержали за вождение в пьяном виде, — ложь. Я получил точную информацию в МВД — такого факта не зарегистрировано», — написал он.

Дайырбек Орунбеков отметил, что речь о талантливом хирурге и редком специалисте, проводившем операции по пересадке сердца и спасшем множество жизней.

«Тебе легко сидеть дома и разрушать репутацию, заработанную большим трудом. Но восстановить доброе имя для человека бывает очень тяжело», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/373577/
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
Пьяных водителей, совершивших тяжелые ДТП, хотят лишить права на амнистию и УДО
Минздрав Кыргызстана и Корея намерены сотрудничать в сфере ортодонтии
Почти 33 тысячи нарушений ПДД выявили в Кыргызстане за 10 майских дней
Майские праздники. В Бишкеке более 120 водителей сели за руль пьяными
Склад, машины, офис: как решают инфраструктурные проблемы «Кыргызфармации»
Министр на старте: три приоритета и честный разговор о проблемах медицины
Более 12 миллиардов сомов выделено на строительство объектов здравоохранения
После селей вспышек нет. Минздрав сообщил о стабильной ситуации в регионах
Глава кабмина требует изменений: в Минздраве обсудили качество лечения
Зарплаты резко выросли, в госСМИ Кыргызстана теперь платят до 100 тысяч сомов
Популярные новости
В&nbsp;Иссык-Кульской области у&nbsp;мужчины нашли 109 кустов опийного мака и&nbsp;оружие В Иссык-Кульской области у мужчины нашли 109 кустов опийного мака и оружие
В&nbsp;Бишкеке сотрудники муниципальной инспекции спасли людей из&nbsp;горящей многоэтажки В Бишкеке сотрудники муниципальной инспекции спасли людей из горящей многоэтажки
В&nbsp;Бишкеке водитель джипа заблокировал проезд скорой и&nbsp;получил протоколы В Бишкеке водитель джипа заблокировал проезд скорой и получил протоколы
Бишкекчанин отдал $85 тысяч за&nbsp;&laquo;дешевую квартиру&raquo; и&nbsp;остался ни&nbsp;с&nbsp;чем Бишкекчанин отдал $85 тысяч за «дешевую квартиру» и остался ни с чем
Бизнес
KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно
Госбанк развития: итоги 2025 года&nbsp;&mdash; рост инвестиций и&nbsp;усиление роли в&nbsp;экономике Госбанк развития: итоги 2025 года — рост инвестиций и усиление роли в экономике
MEGA посадила 200 деревьев в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше в&nbsp;честь 20-летия компании MEGA посадила 200 деревьев в Бишкеке и Оше в честь 20-летия компании
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
13 мая, среда
09:29
Объем экспорта молочной продукции из Кыргызстана вырос на 16,7 процента Объем экспорта молочной продукции из Кыргызстана вырос...
09:24
Рубль взлетел до годового максимума: курс валют Нацбанка и обменных бюро
09:22
ВОЗ выявила 11 случаев хантавируса у пассажиров круизного лайнера MV Hondius
09:18
Власти опровергли информацию о задержании заместителя министра здравоохранения
09:10
Часть Бишкека останется без газа на несколько дней