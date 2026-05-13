Власти опровергли информацию о задержании заместителя министра здравоохранения

Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков заявил, что информация о якобы задержании заместителя министра здравоохранения в состоянии алкогольного опьянения не соответствует действительности.

По его словам, в социальных сетях распространили ложные слухи о том, что замминистра задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Дайырбек Орунбеков сообщил, что уточнил информацию в МВД, где подтвердили отсутствие такого факта.

«Когда за 5-10 тыйынов распространяете ложные слухи по чьему-то заказу, будьте осторожны. Информация о том, что «замминистра здравоохранения Бакытбека Кыдыралиева задержали за вождение в пьяном виде, — ложь. Я получил точную информацию в МВД — такого факта не зарегистрировано», — написал он.

Дайырбек Орунбеков отметил, что речь о талантливом хирурге и редком специалисте, проводившем операции по пересадке сердца и спасшем множество жизней.

«Тебе легко сидеть дома и разрушать репутацию, заработанную большим трудом. Но восстановить доброе имя для человека бывает очень тяжело», — добавил он.