19:16
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Общество

Афиша Бишкека на неделю: «Ночь в музее», композитор из Турции и выставки

18 мая. Акция «Ночь в музее»

В программе — выступление манасчи, артистов цирка, концерт Ассамблеи народов Кыргызстана, модные показы, мастер-классы и многое другое.

Национальный исторический музей Кыргызской Республики, 15.00-21.00.

18 мая. Книжная ярмарка

Книги продают сами читатели. Те самые книги, которые уже прочитали и решили передать дальше. Это всегда про атмосферу, неожиданные находки и возможность забрать книгу по приятной цене.

Магазин Book’ингем, 10.00-22.00.

18 мая. Концерт Макпал Жунусовой (Казахстан)

Макпал Жунусова — советская и казахстанская эстрадная певица (лирическое сопрано), народная артистка Казахстана. Благодаря уникальному голосу и искренности на сцене она завоевала огромную популярность и неофициальный титул «примадонны казахской эстрады».

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

19-22 мая. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

15-31 мая. Выставки казахстанских художников «Легенды великой степи»

Совместная выставка Умирали Исмаилова и Мажита Байтенова представляет более 60 произведений, раскрывающих уникальный взгляд двух художников на наследие казахского народа и великого тюркского мира.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

13-29 мая. Выставка Рахата Элүүбек уулу «Айлана»

Эта экспозиция — не просто собрание пейзажей, а визуальный дневник внутреннего мира автора, его размышлений и художественных открытий.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

16-23 мая. Выставка «Музы музея»

История нашего музея — это прежде всего история женщин в разрезе времени. Именно их повседневный, часто невидимый труд, их эмоциональная вовлеченность и профессиональная стойкость сформировали фундамент одной из главных художественных институций страны.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

16 мая — 7 июня. Выставка «Гармония души»

Экспозиция представляет собой ретроспективу произведений живописи и скульптуры из коллекции музея, объединенных темой неразрывной связи визуального искусства и музыки. Музыка и изобразительное искусство в кыргызской культуре всегда шли рука об руку.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

2-23 мая. Выставка «Красный лебедь в яблонном саду»

Проект задуман как акт благодарности фигуре бабушки, чье влияние стало определяющим в становлении художницы. Личная история трансформируется в открытое визуальное пространство — зеркало души, доступное коллективному переживанию.

Художественная галерея «Артмемо», 10.00-18.00.

19 мая. Комедия «Развод по-русски» (Россия)

Семейная пара Марк и Ольга приняли решение развестись после 20 лет брака. После развода с женой Марк делит их общий дом пополам, выстроив стену собственными руками. Но таинственная покупательница, пришедшая смотреть дом, ставит крест на его мечтах о спокойном уединении. В ролях: Александр Пашков, Карина Мишулина, Александр Фролов.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

20 мая — 9 июня. Выставка Халиды Шимовой

Представлены живописные широкоформатные полотна, выполненные в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).

«Галерея М», 10.00-20.00.

21 мая. Концерт Vivaldi. Four Seasons

Главное произведение вечера — легендарный цикл «Времена года» Антонио Вивальди. Музыкальное путешествие сквозь смену сезонов — от нежной лирики до яркой драматургии и контрастов. Также в программе прозвучат шедевры мировой классики.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

21 мая. Концерт Kara sevda

Ne prosto orchestra и композитор из Турции Тойгар Ишыклы исполнят лучшие саундтреки его авторства из сериалов «Черная любовь», «Чукур», «Листопад», «Запретная любовь», «Правосудие, Yargi», «Эзель» и других.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

21 мая. Концерт Линды The Best

Известная российская певица, поэтесса и художница, получившая культовый статус в 1990-х годах, выступит в Бишкеке.

Ночной клуб Promzona.space, 21.00.

21 мая. Кинопремьеры

«Кечир мени» (мелодрама). Два парня влюбляются в одну девушку. Оба готовы на все ради нее, но их пути разные. Первый верит, что любовь можно купить силой и деньгами. Второй искренне хочет сделать девушку счастливой.

«Мандалорец и Грогу» (фэнтези). Империя пала, но ее военачальники все еще держат под своим контролем части галактики. Зарождающаяся Новая Республика пытается защитить идеалы, за которые сражались повстанцы, и нанимает для задания мандалорца Дина Джарина, известного охотника за головами, и его юного ученика Грогу.

«Несси. Чудище из Лохх-Несс» (мультфильм). Несси — неунывающий юный морской змей, который живет на тайном острове посреди океана со своими сородичами. Несмотря на то что он единственный, кто не умеет плавать, только Несси хватает смелости отправиться в путешествие на другой конец света в момент, когда над островом нависает опасность.

«Паранормальное явление. Сеул» (ужасы). Мать с дочерью проживает в квартире, которую, как они подозревают, посещает некая злая сила. С целью зафиксировать паранормальную активность мать устанавливает видеокамеры.

«Обсессия» (ужасы). Безнадежный романтик Беар давно и безответно влюблен в красавицу Ники. Однажды в магазине эзотерики он находит странную безделушку — волшебную палочку. Если ее сломать, исполнится твое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. И вот чудо — девушка, и правда, в него влюбляется.

22 мая. Концерт SEVAK

SEVAK известен такими композициями, как «Жди меня там», «Когда мы с тобой», «Сияй», «Если вдруг», «На грани» и многими другими.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373976/
просмотров: 137
Версия для печати
Материалы по теме
Театр из Бишкека представит спектакль «Наваждение» на фестивале во Владимире
Афиша Бишкека на выходные: ночь музеев, книжная ярмарка и айтыш
Премьерный четверг: кыргызские фильмы, триллер, а также комедия с Хью Джекманом
Бишкекский драмтеатр выступил на международном фестивале MONOFEST в Казахстане
Российский режиссер будет сотрудничать с молодежным театром «Учур»
Афиша Бишкека на неделю: концерты, спектакли и выставки
Афиша Бишкека на выходные: праздничные концерты, музыка из аниме и детские шоу
Премьерный четверг: кыргызские фильмы, «Мортал Комбат» и хоррор с Адамом Скоттом
В Бишкеке состоится специальный показ фильма «Салтанат» 1955 года
В Бишкеке акция «Ночь музеев» пройдет 16 мая
Популярные новости
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
&laquo;Ближайшие 12&nbsp;лет будут адом&raquo;. Данияр Аманалиев о&nbsp;матрице&nbsp;ИИ и&nbsp;будущем&nbsp;КР «Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
На&nbsp;дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию На дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию
Бизнес
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
17 мая, воскресенье
19:03
Названы победители международного айтыша кыргызских и казахских акынов Названы победители международного айтыша кыргызских и к...
19:00
Афиша Бишкека на неделю: «Ночь в музее», композитор из Турции и выставки
18:30
18 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:25
Каспийское море высыхает с пугающей скоростью
15:00
Маки Чуйской области и майское Бостери в фото и видео читателей 24.kg