Афиша Бишкека на неделю: «Ночь в музее», композитор из Турции и выставки

18 мая. Акция «Ночь в музее»

В программе — выступление манасчи, артистов цирка, концерт Ассамблеи народов Кыргызстана, модные показы, мастер-классы и многое другое.

Национальный исторический музей Кыргызской Республики, 15.00-21.00.

18 мая. Книжная ярмарка

Книги продают сами читатели. Те самые книги, которые уже прочитали и решили передать дальше. Это всегда про атмосферу, неожиданные находки и возможность забрать книгу по приятной цене.

Магазин Book’ингем, 10.00-22.00.

18 мая. Концерт Макпал Жунусовой (Казахстан)

Макпал Жунусова — советская и казахстанская эстрадная певица (лирическое сопрано), народная артистка Казахстана. Благодаря уникальному голосу и искренности на сцене она завоевала огромную популярность и неофициальный титул «примадонны казахской эстрады».

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

19-22 мая. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

15-31 мая. Выставки казахстанских художников «Легенды великой степи»

Совместная выставка Умирали Исмаилова и Мажита Байтенова представляет более 60 произведений, раскрывающих уникальный взгляд двух художников на наследие казахского народа и великого тюркского мира.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

13-29 мая. Выставка Рахата Элүүбек уулу «Айлана»

Эта экспозиция — не просто собрание пейзажей, а визуальный дневник внутреннего мира автора, его размышлений и художественных открытий.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

16-23 мая. Выставка «Музы музея»

История нашего музея — это прежде всего история женщин в разрезе времени. Именно их повседневный, часто невидимый труд, их эмоциональная вовлеченность и профессиональная стойкость сформировали фундамент одной из главных художественных институций страны.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

16 мая — 7 июня. Выставка «Гармония души»

Экспозиция представляет собой ретроспективу произведений живописи и скульптуры из коллекции музея, объединенных темой неразрывной связи визуального искусства и музыки. Музыка и изобразительное искусство в кыргызской культуре всегда шли рука об руку.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

2-23 мая. Выставка «Красный лебедь в яблонном саду»

Проект задуман как акт благодарности фигуре бабушки, чье влияние стало определяющим в становлении художницы. Личная история трансформируется в открытое визуальное пространство — зеркало души, доступное коллективному переживанию.

Художественная галерея «Артмемо», 10.00-18.00.

19 мая. Комедия «Развод по-русски» (Россия)

Семейная пара Марк и Ольга приняли решение развестись после 20 лет брака. После развода с женой Марк делит их общий дом пополам, выстроив стену собственными руками. Но таинственная покупательница, пришедшая смотреть дом, ставит крест на его мечтах о спокойном уединении. В ролях: Александр Пашков, Карина Мишулина, Александр Фролов.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

20 мая — 9 июня. Выставка Халиды Шимовой

Представлены живописные широкоформатные полотна, выполненные в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).

«Галерея М», 10.00-20.00.

21 мая. Концерт Vivaldi. Four Seasons

Главное произведение вечера — легендарный цикл «Времена года» Антонио Вивальди. Музыкальное путешествие сквозь смену сезонов — от нежной лирики до яркой драматургии и контрастов. Также в программе прозвучат шедевры мировой классики.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

21 мая. Концерт Kara sevda

Ne prosto orchestra и композитор из Турции Тойгар Ишыклы исполнят лучшие саундтреки его авторства из сериалов «Черная любовь», «Чукур», «Листопад», «Запретная любовь», «Правосудие, Yargi», «Эзель» и других.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

21 мая. Концерт Линды The Best

Известная российская певица, поэтесса и художница, получившая культовый статус в 1990-х годах, выступит в Бишкеке.

Ночной клуб Promzona.space, 21.00.

21 мая. Кинопремьеры

«Кечир мени» (мелодрама). Два парня влюбляются в одну девушку. Оба готовы на все ради нее, но их пути разные. Первый верит, что любовь можно купить силой и деньгами. Второй искренне хочет сделать девушку счастливой.

«Мандалорец и Грогу» (фэнтези). Империя пала, но ее военачальники все еще держат под своим контролем части галактики. Зарождающаяся Новая Республика пытается защитить идеалы, за которые сражались повстанцы, и нанимает для задания мандалорца Дина Джарина, известного охотника за головами, и его юного ученика Грогу.

«Несси. Чудище из Лохх-Несс» (мультфильм). Несси — неунывающий юный морской змей, который живет на тайном острове посреди океана со своими сородичами. Несмотря на то что он единственный, кто не умеет плавать, только Несси хватает смелости отправиться в путешествие на другой конец света в момент, когда над островом нависает опасность.

«Паранормальное явление. Сеул» (ужасы). Мать с дочерью проживает в квартире, которую, как они подозревают, посещает некая злая сила. С целью зафиксировать паранормальную активность мать устанавливает видеокамеры.



«Обсессия» (ужасы). Безнадежный романтик Беар давно и безответно влюблен в красавицу Ники. Однажды в магазине эзотерики он находит странную безделушку — волшебную палочку. Если ее сломать, исполнится твое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. И вот чудо — девушка, и правда, в него влюбляется.

22 мая. Концерт SEVAK

SEVAK известен такими композициями, как «Жди меня там», «Когда мы с тобой», «Сияй», «Если вдруг», «На грани» и многими другими.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.