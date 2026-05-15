Пьяный водитель без прав пытался скрыться от милиции в Сокулуке

В Сокулукском районе сотрудники патрульной милиции задержали водителя автомобиля Mazda 626, который пытался скрыться от инспекторов.

Как сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области, во время рейдовых мероприятий сотрудники остановили автомобиль для проверки, однако водитель проигнорировал требования милиции и попытался уехать.

Позже инспекторы установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения.

В отношении нарушителя составили административный протокол. Автомобиль водворен на штрафстоянку.