В Бишкеке и Чолпон-Ате пройдут Дни культуры Таджикистана

В Кыргызстане с 17 по 22 мая пройдут Дни культуры Таджикистана. Об этом сообщило Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По его данным, в мероприятиях примет участие официальная и творческая делегация Таджикистана в составе 94 человек.

В рамках Дней культуры, направленных на укрепление культурных связей между двумя народами и углубление дружественных отношений, запланированы концертные программы, художественные выставки, научно-литературные встречи и показы художественных фильмов.

Мероприятия состоятся в Бишкеке и Чолпон-Ате.

Так, в Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова пройдет научно-литературная встреча «Турсунзаде и Айтматов: воспеватели мира и дружбы», в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева откроется выставка, а в кинотеатре «Ала-Тоо» покажут фильмы «Чудо жизни», «Рассказ о Рустаме» и «В поисках истины».

Министерства культуры
Фото Министерства культуры. В Кыргызстан на Дни культуры прибыла делегация Таджикистана

Официальное открытие Дней культуры состоится 19 мая в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Закрытие пройдет 21 мая в культурном центре «Рух Ордо» в Чолпон-Ате.

«Эти культурные мероприятия будут способствовать расширению культурного диалога между Кыргызстаном и Таджикистаном, развитию творческого сотрудничества и укреплению дружбы между двумя народами», — отметили в министерстве.

Напомним, между Кыргызстаном и Таджикистаном ранее неоднократно происходили конфликты, в том числе с человеческими жертвами, поскольку вопрос государственной границы долгое время оставался нерешенным.

13 марта 2025 года в Бишкеке президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали соглашение о государственной границе между двумя странами. Стороны назвали документ историческим.
