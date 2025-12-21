14:51
Бизнес

Old Bishkek: движение по проспекту Чуй открывается в рабочем режиме

В ночь с 20 по 21 декабря в рамках первого этапа реализации многофункционального подземного комплекса Old Bishkek открыто движение автотранспорта по проспекту Чуй. Запуск дорожного движения на данном этапе является приоритетом, поскольку позволит снизить транспортную нагрузку и повысить удобство передвижения автомобилей и пешеходов в центральной части города.

Проект Old Bishkek является одним из самых сложных по инженерным, архитектурным и организационным параметрам. На данном этапе он еще не завершен, однако открытие дороги позволяет восстановить транспортную связанность и снизить нагрузку на прилегающие улицы. Работы на объекте продолжаются в интенсивном режиме — круглосуточно, с участием до 150 специалистов ежедневно.

В рамках первого этапа запускается автомобильное движение и организуются временные пешеходные маршруты через подземный переход. Эти решения носят рабочий и временный характер. Пешеходам необходимо следовать установленной навигации и учитывать существующие ограничения до полного завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

На текущем этапе работы ведутся без остановки движения и с соблюдением всех необходимых технических и градостроительных требований. Техническое обслуживание и функциональные возможности комплекса доступны не в полном объеме, как это предусмотрено проектом. Инклюзивная инфраструктура, включая лифты, эскалаторы, пандусы и другие элементы безбарьерной среды, будет введена в действие после полного оснащения и запуска всех инженерных систем.

Полноценная работа подземного перехода, а также последующий ввод подземной парковки на 225–250 машиномест запланированы на следующих этапах реализации проекта. Это позволит упорядочить парковку и повысить комфорт городской среды.

Команда Old Bishkek благодарит жителей и гостей столицы за понимание и терпение и просит оценивать проект после его полного завершения, когда будут выполнены все работы по благоустройству, озеленению, архитектурному оформлению, освещению и запуску инженерных систем.
