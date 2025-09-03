Акылбек Жапаров ответил Медеру Алиеву: Иногда лучше жевать, чем говорить

В Кыргызстане разгорелся публичный конфликт между депутатом Жогорку Кенеша Медером Алиевым и бывшим премьер-министром Акылбеком Жапаровым. Причиной стало выступление нардепа, опубликованное на одной из медиаплощадок. В нем он косвенно критиковал поведение Акылбека Жапарова на торжественном мероприятии по случаю Дня независимости страны.

Медер Алиев отметил, что Акылбек Жапаров ранее всегда в сопровождении охраны и свиты появился на празднике один, без внимания коллег и государственных служащих. По мнению депутата, это демонстрирует, как быстро уходит власть и меняется отношение к бывшим лидерам.

Медер Алиев также коснулся темы «природы власти» и «поведения человека», призывая к осторожности и соблюдению протоколов на официальных мероприятиях.

Фото из социальных сетей

На критику Медера Алиева ответил сам Акылбек Жапаров. Он заявил, что статья написана на плохом русском языке и выглядит как неуважение к читателям: «Кто-то из друзей написал мне, что в СМИ депутат опубликовал материал, где нелицеприятно упомянуто мое имя. Прочитал — стало смешно, испытал грусть и досаду. Неужели ошибся в человеке?»

Экс-глава кабмина добавил, что «иногда лучше жевать, чем говорить», напоминая, что уважение к слову и людям — одна из главных ценностей кыргызского общества.

Акылбек Жапаров отметил, что День независимости — это повод думать о возвышенном, хранить достоинство и уважать коллег и государственных служащих: «Главное для человека в любой жизненной ситуации — хранить достоинство, а с этим у меня все всегда в порядке. Оно не зависит от постов и регалий».

Он обратил внимание на важность соблюдения протокола на официальных мероприятиях: шумные приветствия, объятия и публичные проявления чувств неуместны, а коллег нельзя унижать или трактовать их слова как банальный подхалимаж.