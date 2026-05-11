Почти 33 тысячи нарушений ПДД выявили в Кыргызстане за 10 майских дней

С 1 по 10 мая сотрудники ГУОБДД МВД Кыргызстана выявили 32 тысячи 972 нарушения Правил дорожного движения.

По данным ведомства, за данный период:

4 тысячи 821 водитель управлял автомобилем без необходимых документов;

436 человек сели за руль в состоянии алкогольного опьянения;

375 автомобилей ездили с незаконной тонировкой;

зафиксировано 834 нарушения с участием пешеходов;

выявлено 3 тысячи 25 случаев превышения скорости;

1 тысяча 556 водителей выехали на встречную полосу;

зарегистрировано 79 фактов автохулиганства;

обнаружено 26 автомобилей с подложными госномерами.

Кроме того, выявили 5 тысяч 880 нарушений правил эксплуатации транспортных средств и еще 10 тысяч 496 иных нарушений ПДД.

За различные нарушения на штрафстоянки водворили 5 тысяч 444 автомобиля.

В ГУОБДД призвали водителей и пешеходов соблюдать Правила дорожного движения и напомнили, что безопасность на дорогах зависит от ответственности каждого участника движения.