Происшествия

Почти 33 тысячи нарушений ПДД выявили в Кыргызстане за 10 майских дней

С 1 по 10 мая сотрудники ГУОБДД МВД Кыргызстана выявили 32 тысячи 972 нарушения Правил дорожного движения.

По данным ведомства, за данный период:

  • 4 тысячи 821 водитель управлял автомобилем без необходимых документов;
  • 436 человек сели за руль в состоянии алкогольного опьянения;
  • 375 автомобилей ездили с незаконной тонировкой;
  • зафиксировано 834 нарушения с участием пешеходов;
  • выявлено 3 тысячи 25 случаев превышения скорости;
  • 1 тысяча 556 водителей выехали на встречную полосу;
  • зарегистрировано 79 фактов автохулиганства;
  • обнаружено 26 автомобилей с подложными госномерами.

Кроме того, выявили 5 тысяч 880 нарушений правил эксплуатации транспортных средств и еще 10 тысяч 496 иных нарушений ПДД.

За различные нарушения на штрафстоянки водворили 5 тысяч 444 автомобиля.

В ГУОБДД призвали водителей и пешеходов соблюдать Правила дорожного движения и напомнили, что безопасность на дорогах зависит от ответственности каждого участника движения.
