Мэр Токмака задержан. Что мы знаем о Максате Нусувалиеве и чем он прославился

Громкая история разворачивается в Токмаке. На глазах у чиновников и силовиков, прямо во время совещания, мэр города Максат Нусувалиев задержан по поручению главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Видео уже разлетелось по соцсетям: короткая фраза «выводите» — и градоначальника выводят. Вместе с ним — руководителя управления муниципальной собственности и директора строительной компании «Аль-Кадр».

Фото из интернета. Мэр города Максат Нусувалиев

Пока официальных обвинений нет, но уже известно: поводом стало недовольство центральной власти затянувшимся строительством спортшколы и парка в микрорайонах Токмака. Ожидалось, что чиновники получат выговор или максимум дисциплинарное взыскание. Но силовой подход оказался более эффективным — и эффектным.

Максат Нусувалиев занял пост мэра Токмака в марте 2023 года. До этого он работал в муниципальных и государственных структурах, прошел конкурсную процедуру и считался одним из «технократов нового поколения».

Однако с момента назначения запомнился не столько успехами в развитии города, сколько публичными конфликтами и громкими заявлениями.

Самый известный эпизод — скандал с депутатом Жогорку Кенеша Эруланом Кокуловым. Последний приехал в спортшколу, чтобы, по его словам, проверить качество ремонта, а по мнению мэра — устроить шоу. Максат Нусувалиев попросил нардепа «не кричать и вынуть руки из карманов». На что тот, недолго думая, заявил: «Я выше вас по статусу» и ушел. В ответ градоначальник назвал его поведение «хамским», за что получил волну критики со стороны депутатского корпуса.

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Позже Максат Нусувалиев не сдержался и на заседании горкенеша заявил, что Эрулан Кокулов — «блогер, гоняющийся за тараканами». Мнение общественности по этому поводу разделилось: кто-то поддержал мэра за прямоту, другие упрекнули в неуважении к институту парламента.

Парадоксально, но строительство той самой спортшколы, на фоне чего случился конфликт, и стало формальным поводом для задержания. Жители жаловались на медленное возведение и неэффективное освоение бюджета. Ответы на эти претензии теперь, вероятно, прозвучат уже не в зале заседаний мэрии, а в следственном изоляторе.

По информации ГКНБ, в ближайшие дни будут озвучены подробности уголовного дела, по которому проходит мэр. Пока же в его адрес звучат формулировки вроде «халатности» и «злоупотребления должностными полномочиями».

До Максата Нусувалиева мэром Токмака был Урматбек Самаев, который не только подал в отставку — он был задержан ГКНБ в апреле 2023 года по подозрению в коррупции на муниципальном предприятии «Токмок Жылуулук». Ему инкриминировали незаконное подключение частных домов к теплосети с ущербом на 130 миллионов сомов.

Фото из интернета. До Нусувалиева мэром Токмака был Урматбек Самаев

После задержания Урматбек Самаев провел время в СИЗО, а затем переведен под домашний арест — частично компенсировал ущерб.

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Напомним, что Урматбек Самаев в начале 2025 года назначен заместителем полномочного представителя президента в Джалал-Абадской области. Верховный суд признал его невиновным по вменяемой статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Если взглянуть шире, история с Максатом Нусувалиевым говорит не только о конкретном провале в строительстве, а о подходе к ответственности в системе управления. А ведь совсем недавно мэр уверял, что открыт к сотрудничеству и действовал «по закону и совести».

Токмак снова остается без градоначальника. Судьба Максата Нусувалиева теперь в руках следствия, и от того, насколько прозрачно будет этот процесс, зависит не только его личная репутация, но и доверие к кадровой политике в целом.

Пока же в городской администрации пустует кабинет с табличкой «мэр». И все больше людей задаются вопросом: а кто следующий?