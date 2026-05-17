18 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

Бишкек

9.30-15.00 — улица Ахунбаева, дом 90А (центр фтизиатрии);

9.30-17.00 — мирокрайон «Тунгуч», дом 7;

13.00-17.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Арстанбап, Чар, Кулмурзаева, Шоокум, переулок Арстанбап);

9.00-17.00 — отрезки улиц Шевченко, Токтогула, улицы Ахунбаева, дом 44, Исанова, дом 2В, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Арабаева, Садыкова), отрезки улиц Репина, Ахунбаева, Садырбаева, Космической, село Нижняя-Ала-Арча (улицы Тихая, Новая, Колхозная, Чагая, Кыргызская, Панфилова, Коллекторная, Больничная, Короткая, Логвиненко, Полярная, Западная, Кенсуйская, Школьная, переулок Средний, водозабор), улица Месароша, дома 93, 95, 97, отрезки улиц Кирпичной, Чуйской, села Кок-Жар (улицы Достук, Маликова), Васильевка (улицы Набережная, Фрунзе, Участок, Юбилейная, МТФ, контуры 569, 578, переулок Больничный);

9.00-18.00 — отрезки улиц Стадионной, Саракулова, Красноводской, Тираспольской, отрезки улиц Республиканской, Багратиона;

9.00-12.00 — село Таш-Добо (улицы Озгоруш, Нарынская, Ала-Тоо, Проектируемая);

9.00-13.00 — села Лебединовка (улица Родниковая), Карла Маркса (улицы Пушкина, Фабричная, Мамыркалиева, Калинина, 22-го партсъезда), Арашан (улицы Бектембаева, Татырская, Чун-Курчак, Аламединская, садовые товарищества «Весна», «Ала-Тоо», «Новостройка»);

9.00-14.00 — село Лебединовка (улицы Мамыркалиева, Мичурина, дом 16а, Мамыркалиева, дом 305, насосное здание);

13.00-17.00 — села Аламедин (улицы Полевая, Молодежная), Кой-Таш (улицы Кул уулу Кытай, Аблесова, Проектируемая, Ракишева, Кой-Таш, Мурзалиева, Кой-Ташская, Кыдыралы уулу Курман, Сегизбаева, Новая, Горная, садовое товарищество «Медик»), Арашан (улицы Бектембаева, Проектируемая, Стройка, Сатыбекова, Аламединская, Исабекова, Байчечекей, Дача, Новостройка, Чун-Курчак, Кара-Кыян), Прохладное (улицы Каныбаев, Пушкина, Первомайская, Украинская, Западная), Военный городок (улица Фрунзе), Карла Маркса (улицы Шопокова, Набережная), Лебединовка (улицы Восточная, Пионерская, Кирова, Мамыркалиева, Луганская, Восточная).

Чуйская область

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Пограничная, Агрономическая, Рабочая, Панфилова, Фурманова, Первомайская, Громовой, Фрунзенская, Комсомольская, Ананьево, Учительская, Молодежная, Студенческая);

9.00-17.00 — села Жон-Арык (улица Школьная), Новониколаевка (улицы Новосельская, Строительная), Суусамыр (участок «Алымкул»).

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Суу (улица Абди), Чым-Коргонул (улица Казакбаева), Торт-Куль (кошара).

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Кировское (улицы Южная, Зеленая, Суворова, Авизова, Кутузова, Центральная, Полевая, Садовая, Юбилейная, Гагарина, Прудовая), Котовское;

9.00-12.00 — село Новопокровка (улицы Логвиненко, Лермонтова, Гагарина);

12.00-17.00 — село Киргшелк (улица Верхняя).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Петровка (улицы Фрунзе, Заводская, Центральная, Южная, Черняхова, Гайдара, Советская, Луговая, 27-го партсъезда, Строительная, Ломоносова, военный городок), Чон-Арык (улицы Медералы, Чечерина), Садовое (переулок Первомайский, кошары), Крупское (улица Труда).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чорголо, Чалдовар (улицы Ленина, Комсомольская, Верхняя, Северная, Советская, переулки Фабричный, Чапаева, Аптечный, Ворошилова, Скупченко, Масалкина, Смаилова, Мичурина, Подгорная, Колхозный).

Сокулукский РЭС

9.30-17.00 — село Чон-Джар (улица Термечикова);

9.00-17.00 — села Манас (улицы Проектируемая, Западная, Комсомольская, Гагарина, Заводская, Зеленая), Сокулук (улицы Молодежная, Школьная).

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Кен-Булун (улицы Тупик, Абдулина, Мухтарова), Буденовка (улица Новосоветская).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — город Токмок (улица Ленина, дома 352, 354);

9.00-16.00 — город Токмок (улица Шамсинская).

Иссык-Кульская область