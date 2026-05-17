Названы победители международного айтыша кыргызских и казахских акынов

В Кыргызстане подвели итоги международного айтыша и творческого состязания кыргызских и казахских акынов-импровизаторов, посвященных 90-летию Героя Кыргызской Республики, народного писателя КР Бексултана Жакиева.

Мероприятие прошло на высоком уровне, по его итогам определены победители.

Главный приз — гран-при — завоевали кыргызский акын Акматбек Султан уулу и представительница Казахстана Жансая Мусина. Каждый из них получил по 300 тысяч сомов.

Первое место заняли Асылбек Маратов и Нурлан Эсенкулов, которым вручили по 250 тысяч сомов.

Второе место присуждено Изат Айдаркуловой и Аспанбеку Шугатаю. Размер премии составил 200 тысяч сомов каждому.

Третье место получили Баян Акматов и Нурбол Жаунбаев, их награда составила по 150 тысяч сомов.

Специальными призами отмечены Мамбеттокто Мамбеторозо уулу и Өмүржан Көпбосын — каждому вручено по 100 тысяч сомов.

Кроме того, общественный фонд «Айтыш» учредил специальные премии имени Бексултана Жакиева, Элмирбека Иманалиева, Ашыралы Айталиева, Тууганбая Абдиева и Эстебеса Турсуналиева. Обладатели этих наград получили по 50 тысяч сомов.