Названы победители международного айтыша кыргызских и казахских акынов

В Кыргызстане подвели итоги международного айтыша и творческого состязания кыргызских и казахских акынов-импровизаторов, посвященных 90-летию Героя Кыргызской Республики, народного писателя КР Бексултана Жакиева.
Мероприятие прошло на высоком уровне, по его итогам определены победители.
Главный приз — гран-при — завоевали кыргызский акын Акматбек Султан уулу и представительница Казахстана Жансая Мусина. Каждый из них получил по 300 тысяч сомов.
Третье место получили Баян Акматов и Нурбол Жаунбаев, их награда составила по 150 тысяч сомов.
Специальными призами отмечены Мамбеттокто Мамбеторозо уулу и Өмүржан Көпбосын — каждому вручено по 100 тысяч сомов.
Кроме того, общественный фонд «Айтыш» учредил специальные премии имени Бексултана Жакиева, Элмирбека Иманалиева, Ашыралы Айталиева, Тууганбая Абдиева и Эстебеса Турсуналиева. Обладатели этих наград получили по 50 тысяч сомов.