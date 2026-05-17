Власть

Садыр Жапаров прибыл в Азербайджан для участия во Всемирном форуме городов

Президент Садыр Жапаров сегодня прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Борт президента приземлился в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку. Садыра Жапарова встретили министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и другие официальные лица.

В рамках визита глава государства примет участие в работе 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), который проходит в столице Азербайджана.

Как отметили в пресс-службе президента, участие Кыргызстана в форуме подчеркивает стремление страны к международному сотрудничеству в сферах устойчивой инфраструктуры, зеленой энергетики и экологически ориентированного развития городов. Также республика намерена перенимать и внедрять лучшие международные практики для создания комфортной и безопасной городской среды.
