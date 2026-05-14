От «технических кандидатов» до цифровых подписей: как КР меняет правила выборов

В Кыргызстане группой депутатов подготовлен проект конституционного закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша». Документ направлен на дальнейшее совершенствование избирательного законодательства, устранение пробелов, выявленных во время предыдущих выборов, а также адаптацию системы к современным цифровым реалиям.

Предлагаемые изменения затрагивают сразу несколько ключевых направлений: порядок регистрации кандидатов, финансовую дисциплину участников выборов, регулирование агитационной деятельности, внедрение электронных подписей и дистанционного голосования, а также обновление юридической терминологии в соответствии с новыми законами страны.

Отказ от устаревшей терминологии

Одним из первых изменений станет обновление формулировок, связанных с правами людей с инвалидностью. После принятия Закона «О правах и гарантиях лиц с инвалидностью» от 8 августа 2025 года № 191 разработчики предлагают по всему тексту избирательного законодательства заменить устаревшее понятие «ограниченные возможности здоровья» на современный термин — «инвалидность».

Этот шаг призван привести законодательство в соответствие с актуальными международными стандартами и действующей правовой терминологией Кыргызстана.

Дистанционное голосование и отмена понятия «избирательный адрес»

Значительная часть поправок касается внедрения дистанционного голосования.

С учетом цифровизации избирательного процесса гражданам предоставляется возможность голосовать на любом избирательном участке как внутри Кыргызстана, так и за его пределами. В связи с этим предлагается исключить само понятие «избирательный адрес», которое ранее было ключевым элементом привязки избирателя к конкретному участку.

Одновременно проект уточняет порядок дистанционного голосования, исключая возможность голосования вне своего участка в пределах одного округа. По мнению разработчиков, это позволит минимизировать риски двойного голосования и повысить прозрачность процедуры.

Не допуск к выборам «технических кандидатов»

Одним из центральных оснований для реформы стала практика последних избирательных кампаний, которая выявила серьезную проблему массового выдвижения так называемых «технических кандидатов».

Во время подготовки к досрочным выборам депутатов Жогорку Кенеша, назначенным на 30 ноября 2025 года, Центральная избирательная комиссия столкнулась с беспрецедентной ситуацией.

Из 589 граждан, подавших заявления о намерении участвовать в выборах, зарегистрировались только 467. Еще 62 человека добровольно отказались от участия, а 56 кандидатам было отказано в регистрации.

Таким образом, 122 человека фактически ограничились лишь публичным заявлением о намерении участвовать в выборах, не выполнив обязательных требований законодательства.

Особенно показательным стал случай с 56 претендентами, которым ЦИК отказала в регистрации из-за отсутствия документов, подтверждающих внесение избирательного взноса и создание избирательного фонда.

Формально закон нарушен не был, поскольку кандидаты так и не были зарегистрированы. Однако на практике подобные действия создавали серьезную нагрузку на избирательную систему:

отвлекали ресурсы ЦИК;

требовали проверки заведомо несостоятельных заявителей;

использовались как инструмент бесплатного политического пиара;

дестабилизировали избирательный процесс;

подрывали принципы добросовестной политической конкуренции.

Похожая картина наблюдалась и на выборах президента Кыргызской Республики 10 января 2021 года.

Тогда в ЦИК поступило 65 заявлений о выдвижении: 64 гражданина выдвигались самостоятельно, 1 кандидат представлял политическую партию.

Позже 21 человек отказался от участия; по 26 кандидатам ЦИК приняла решения об отказе. В итоге были зарегистрированы только 18 кандидатов. Из них 1 женщина, 17 мужчин. Все они выполнили установленные законом требования.

Эти цифры, по мнению разработчиков законопроекта, подтверждают наличие системной проблемы — возможности использовать процедуру выдвижения исключительно в медийных целях без реального намерения участвовать в выборах.

Новые жесткие требования для кандидатов

Чтобы закрыть выявленный правовой вакуум, проект закона предлагает ужесточить требования уже на начальном этапе избирательной кампании. Главное нововведение — обязательное создание собственного избирательного фонда и внесение избирательного взноса уже в момент подачи заявления о намерении баллотироваться.

Это правило будет распространяться на самовыдвиженцев, на политические партии, на кандидатов всех видов выборов.

Фактически теперь простой декларации о намерении участвовать в выборах будет недостаточно. Если кандидат или партия не представят оригинал банковского документа, подтверждающего внесение избирательного взноса, все документы будут автоматически возвращаться без рассмотрения по существу.

Разработчики считают, что такой механизм:

исключит возможность использования выборов для саморекламы;

повысит ответственность потенциальных кандидатов;

обеспечит финансовую дисциплину;

позволит заранее отсекать несерьезных претендентов;

вернет избирательному процессу его публично-правовую сущность.

Одновременно отсутствие оригинала банковского документа об оплате избирательного взноса станет самостоятельным основанием для отказа в регистрации кандидата.

Правила агитации изменят

Еще одно важное изменение касается регулирования агитационной деятельности. Ранее действовали крайне высокие лимиты: до 10 тысяч агитаторов на выборах президента; до 1 тысячи агитаторов на парламентских выборах.

Теперь предлагается перейти к новой системе — не более трех агитаторов на один избирательный участок.

По мнению авторов инициативы, такая модель позволит значительно эффективнее контролировать агитационную деятельность и снизить вероятность злоупотреблений.

Электронные подписи и цифровизация выборов

Проект закона также предусматривает внедрение современных цифровых технологий в избирательный процесс. Предлагается разрешить сбор подписей в поддержку кандидатов в электронном формате с использованием облачной электронной подписи (ОЭП).

Это изменение связано с принятием Цифрового кодекса Кыргызской Республики, который вступил в силу в феврале 2026 года и создал единую правовую основу для функционирования цифровой среды. Документ официально признал облачную электронную подпись полноценным юридическим аналогом собственноручной подписи.

Согласно проекту:

избиратели смогут поддерживать кандидатов дистанционно;

подписи будут заверяться облачной электронной подписью;

форма подписных листов и механизм проверки будут определяться отдельными актами ЦИК.

К чему приведут изменения

В целом предлагаемые поправки направлены на комплексную модернизацию избирательной системы Кыргызстана.

Ожидается, что новые нормы:

повысят прозрачность выборов;

усилят финансовую ответственность кандидатов и партий;

сократят число фиктивных участников кампаний;

улучшат контроль над агитацией;

внедрят современные цифровые механизмы;

укрепят доверие к избирательному процессу.

Авторы законопроекта считают, что все это станет важным этапом дальнейшей демократизации избирательной системы Кыргызской Республики и адаптации выборов к современным требованиям цифрового государства.