На пост главы НОК Кыргызстана выдвинули 30-летнего Айваза Оморканова

На пост президента Национального олимпийского комитета Кыргызстана выдвинут 30-летний Айваз Оморканов. Его кандидатура стала одной из самых обсуждаемых в спортивной среде страны.

Фото из интернета. Айваз Оморканов

Оморканов представляет новое поколение спортивных менеджеров Кыргызстана. Сейчас он является вице-президентом Федерации хоккея Кыргызстана и членом совета Международной федерации хоккея (IIHF). В 2021 году он стал самым молодым вице-президентом IIHF в истории организации.

Помимо управленческой деятельности, Айваз Оморканов известен как профессиональный триатлет. Он является чемпионом Кыргызстана по триатлону, дуатлону и акватлону, а также победителем и призером международных стартов Ironman.

Оморканов окончил Пекинский университет международной экономики и торговли, а также Кыргызский национальный университет по специальности «юриспруденция».

Ранее на пост главы НОК претендовали также президент Федерации волейбола Эльмурза Сатыбалдиев и первый вице-президент Кыргызского футбольного союза Нурдин Букуев, однако они сняли свои кандидатуры перед голосованием. В результате Оморканов остался единственным кандидатом.

Напомним, 31 марта президент Национального олимпийского комитета Кыргызстана Умбеталы Кыдыралиев подал в отставку.