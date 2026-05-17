Куба закупила у России и Ирана более 300 военных беспилотников и обсуждает сценарии их возможного применения против объектов США. Об этом сообщает Axios со ссылкой на секретные разведданные Соединенных Штатов и высокопоставленного американского чиновника.

По данным издания, Гавана рассматривает варианты атак на американскую военную базу в Гуантанамо, корабли Военно-морских сил США, а также потенциально район Ки-Уэста во Флориде — самой южной точке континентальной части Штатов.

Как пишет Axios, в последние месяцы Куба активизировала военное сотрудничество с Ираном и Россией. В частности, весной Гавана якобы обращалась к Москве с просьбой о дополнительных поставках беспилотников и другой военной техники.

Источники издания утверждают, что сотрудничество Кубы с Ираном в сфере беспилотных технологий вызывает особую обеспокоенность в Вашингтоне. По данным американской разведки, в Гаване могут находиться иранские военные советники, оказывающие поддержку в развитии соответствующих программ.

При этом, как отмечает Axios, американские власти пока не считают, что Куба представляет непосредственную военную угрозу или готовит атаку в ближайшее время. Однако обсуждение подобных сценариев рассматривается в США как потенциальный фактор риска в случае дальнейшего ухудшения отношений между странами.

Напомним, отношения Штатов и Кубы остаются напряженными на протяжении десятилетий. На территории Кубы также расположена американская военная база в Гуантанамо, которая находится под контролем Вашингтона с начала XX века.