Коррупционный скандал в Украине. Андрею Ермаку предъявили подозрение

В Украине продолжает набирать обороты коррупционный скандал вокруг высокопоставленных чиновников. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) накануне провело следственные действия в отношении экс-главы офиса президента страны Андрея Ермака.

«Выглядит так, что НАБУ вручает подозрение кому-то очень похожему на одного великого мага. Сразу сделаю ремарку, что пока нет подтверждения о предъявлении подозрения. Возможно, это просто обыск. Пока ряд источников говорят именно об этом», — написал в своем мессенджере депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Сам Андрей Ермак отказался комментировать подозрение в коррупции. Бывший глава офиса Владимира Зеленского сказал журналистам: «Когда следственные действия завершатся, я выступлю с комментарием».

На вопрос, есть ли у него дом в кооперативе «Династия», он ответил: «У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы здесь видите».

Журналисты также спросили, является ли он «Хирургом» из «пленок Миндича». Ближайший соратник Владимира Зеленского ответил: «У меня имя — Андрей Ермак. У меня другого имени нет».

Глава страны уволил Андрея Ермака в конце ноября 2025 года в разгар «Миндичгейта». Он возглавлял президентский офис более пяти лет и сам подал заявление об отставке.

В конце ноября 2025 года в доме Ермака уже проходили обыски, их проводили сотрудники антикоррупционной прокуратуры и НАБУ. В тот же день Зеленский сообщил о его отставке на фоне коррупционного скандала, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем. Место Ермака занял Кирилл Буданов.

НАБУ все-таки предъявили подозрение Андрею Ермаку. Об этом позже сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура. Согласно заявлению, ведомства раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен в элитном строительстве под Киевом. Ермаку сообщили о подозрении по статье об отмывании имущества, полученного преступным путем.

НАБУ расследует коррупционные схемы, созданные высокопоставленными чиновниками. Они касались в том числе госконцерна «Энергоатом» и, по версии следствия, организованы Тимуром Миндичем, обвиняемым в вымогательстве «откатов» за контракты и использование близких отношений с главой государства.

28 ноября 2025 года Владимир Зеленский подписал указ об отставке главы офиса президента Андрея Ермака.

Позднее НАБУ также опубликовало сделанные в квартире Тимура Миндича записи разговоров, во время которых обсуждались коррупционные схемы, и заявило, что к деятельности преступной группы Миндича причастны четыре действующих и бывших министра. По данным украинских изданий, один из них — Галущенко. К вечеру 11 ноября стало известно, что в связи с этим же делом НАБУ предъявило обвинение в незаконном обогащении бывшему вице-премьеру. По информации местных изданий, речь идет о еще одном близком к Владимиру Зеленскому человеке — бывшем вице-премьере, экс-министре национального единства Алексее Чернышове.
