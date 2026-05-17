В Оше музей «Сулайман-Тоо» подготовил особую программу ко Дню музеев

18 мая в Национальном историко-археологическом музейном комплексе «Сулайман-Тоо» в Оше пройдет культурное мероприятие, посвященное Международному дню музеев. Об этом сообщили в администрации музея.
В этом году праздник пройдет под девизом «Музеи — пространство, объединяющее разделенный мир». Основная цель мероприятия — популяризация национальных ценностей, древних традиций и историко-культурного наследия, а также повышение интереса молодежи к истории и культуре.
Гости также смогут увидеть и принять участие в национальных интеллектуальных и спортивных играх, включая ордо, тогуз коргоол и топ таш.
Мероприятие пройдет по адресу: город Ош, улица Айтиева, 26. Вход для посетителей будет бесплатным.