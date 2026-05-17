21:44
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Общество

В Оше музей «Сулайман-Тоо» подготовил особую программу ко Дню музеев

18 мая в Национальном историко-археологическом музейном комплексе «Сулайман-Тоо» в Оше пройдет культурное мероприятие, посвященное Международному дню музеев. Об этом сообщили в администрации музея.

В этом году праздник пройдет под девизом «Музеи — пространство, объединяющее разделенный мир». Основная цель мероприятия — популяризация национальных ценностей, древних традиций и историко-культурного наследия, а также повышение интереса молодежи к истории и культуре.

Министерства культуры
Фото Министерства культуры. Международный день музеев. Что ждет гостей музея «Сулайман-Тоо»
В программе — официальная церемония открытия, бесплатное посещение музея, специальные экскурсии и театрализованная выставка «Экспонаты говорят». Кроме того, для посетителей организуют экологическую акцию по плоггингу, ярмарку национальных ремесленников, а также мастер-классы по вышивке и лоскутному шитью.

Гости также смогут увидеть и принять участие в национальных интеллектуальных и спортивных играх, включая ордо, тогуз коргоол и топ таш.

Мероприятие пройдет по адресу: город Ош, улица Айтиева, 26. Вход для посетителей будет бесплатным.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/374145/
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
Музей литературы имени Сатылганова занял первое место на фестивале в Казахстане
Садыр Жапаров посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане
В Баткенской области создадут государственный музей имени акына Молдо Нияза
Там, где живет история: бишкекские музеи о героях Великой Отечественной
Госсекретарь предложил открыть музей в здании бывшего СИЗО в Оше
США помогли отреставрировать музейный комплекс в Узгене
Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
Кумыс оказался среди самых отвратительных блюд мира в музее Берлина
В Нацмузей передали древний балбал-камень из Иссык-Куля
В музее имени Семена Чуйкова пройдет выставка «Волшебный мир весны»
Популярные новости
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
&laquo;Ближайшие 12&nbsp;лет будут адом&raquo;. Данияр Аманалиев о&nbsp;матрице&nbsp;ИИ и&nbsp;будущем&nbsp;КР «Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
На&nbsp;дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию На дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию
Бизнес
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
17 мая, воскресенье
21:26
Куба рассматривает сценарии атак на объекты США, закупив сотни дронов — СМИ Куба рассматривает сценарии атак на объекты США, закупи...
21:07
В Оше музей «Сулайман-Тоо» подготовил особую программу ко Дню музеев
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 мая: в Бишкеке без осадков
19:25
В Бишкеке и Чолпон-Ате пройдут Дни культуры Таджикистана
19:03
Названы победители международного айтыша кыргызских и казахских акынов