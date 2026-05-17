В Оше музей «Сулайман-Тоо» подготовил особую программу ко Дню музеев

18 мая в Национальном историко-археологическом музейном комплексе «Сулайман-Тоо» в Оше пройдет культурное мероприятие, посвященное Международному дню музеев. Об этом сообщили в администрации музея.

В этом году праздник пройдет под девизом «Музеи — пространство, объединяющее разделенный мир». Основная цель мероприятия — популяризация национальных ценностей, древних традиций и историко-культурного наследия, а также повышение интереса молодежи к истории и культуре.

Международный день музеев. Что ждет гостей музея «Сулайман-Тоо»

В программе — официальная церемония открытия, бесплатное посещение музея, специальные экскурсии и театрализованная выставка «Экспонаты говорят». Кроме того, для посетителей организуют экологическую акцию по плоггингу, ярмарку национальных ремесленников, а также мастер-классы по вышивке и лоскутному шитью.

Гости также смогут увидеть и принять участие в национальных интеллектуальных и спортивных играх, включая ордо, тогуз коргоол и топ таш.

Мероприятие пройдет по адресу: город Ош, улица Айтиева, 26. Вход для посетителей будет бесплатным.