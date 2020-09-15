Армия, которая калечит. Кто понесет ответственность за ЧП?

В сентябре Ошский городской суд вынес приговор капитану военной части Сухопутных войск в превышении власти. Офицер привлекал солдат-срочников к погрузке угля в служебное время. Суд признал его виновным, но приговорил к пробационному надзору, то есть условному наказанию.

Это не первый случай, когда за выявленные факты неуставных отношений офицер отделался легким испугом. Как правило, Военная прокуратура возбуждает уголовные дела, но в суде виновные уходят от наказания. Причины разные — встречное заявление, гуманное законодательство...

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Самый гуманный суд

В феврале за избиение подчиненного осужден заместитель командира военной части внутренних войск МВД Э.Т. Офицер поднял руку на помощника оперативного дежурного лишь за то, что ему не понравилось, как тот встретил его.

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Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения права занимать должности командира в войсковых частях Вооруженных сил сроком на четыре года.

За превышение власти в апреле осудили прапорщика Погранслужбы. В Баткене военнослужащий построил солдат в казарме и беспричинно ударил в грудь одного из них. Позже он возмутился тем, что его требования не выполняются, а затем одному из солдат приказал лечь на пол и пнул в грудь. Еще одного молодого человека обвиняемый поднял с постели и ударил кулаком в лицо.

Суд признал его виновным, но назначил наказание в виде пробационного надзора.

Капитана войсковой части 20636 Сухопутных войск признали виновным в превышении власти. Офицер побил солдата, когда увидел, что молодой человек спит на посту.

Военнослужащий завел срочника в кабинет, а когда тот нагнулся, пнул его в глаз. В мае капитану назначили пробационный надзор.

В августе в войсковой части Нацгвардии также зафиксирован случай неуставных взаимоотношений между офицерами, контрактниками и солдатами срочной службы. По этому факту Военная прокуратура сейчас проводит расследование.

Синяки и кровоподтеки у солдат были выявлены во время проверки. По предварительным данным, военнослужащих били старшие по званию.

Стрельба, дубинки, приклад автомата

В мае Баткенский районный суд прекратил уголовное дело в отношении офицера Сухопутных войск, который случайно выстрелил в контрактника.

ЧП произошло на полигоне, когда военнослужащий демонстрировал личному составу, как обращаться с оружием. В этот момент пуля рикошетом задела шею контрактника и тот получил тяжелую рану. Военнослужащий написал встречное заявление, и суд, применив амнистию, освободил обвиняемого от наказания.

В июне Таласский городской суд признал виновным сержанта ГПС, который избил рядового Кубанычбека Молдалиева.

Два года назад пострадавшего избили прикладом автомата, после чего военнослужащий ослеп на один глаз.

Обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы условно. Теперь потерпевшая сторона требует от ведомства компенсацию, однако врачи пока не признали парня инвалидом.

В июле Первомайский районный суд Бишкека признал виновным прапорщика зенитно-ракетной бригады СВО в издевательствах над солдатами срочной службы. Шестерых солдат избивали дубинкой.

Это тот редкий случай, когда военнослужащий все же понес реальное наказание за преступление в армии. Обвиняемого приговорили к пяти годам лишения свободы.

Известно, что пострадавшие передавали письмо начальнику отдела по воспитательной работе, но никакой реакции не последовало.

Факт неуставных взаимоотношений выявили в ходе проверки. В Генеральном штабе же все отрицали.

Побеги

В июне из войсковой части внутренних войск МВД сбежали четыре солдата. Они проходили курс молодого бойца и не пришли к обеду. Позже выяснилось, что срочники соскучились по родителям, проведав их, они через несколько дней вернулись в часть.

Еще одно дело по факту побега Военная прокуратура расследует в городе Оше. В сентябре солдат Сухопутных войск сбежал из войсковой части после того, как его избил офицер. Молодой человек написал предсмертную записку, что не оправдал надежд родителей, и ушел. Спустя сутки он вернулся в расположение части.

Известно, что офицер ранее привлекался к уголовной ответственности. Его должны были уволить после вступления приговора в силу.

Не выдержали издевательств

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В январе в Бишкеке повесился солдат Внутренних войск МВД. В момент гибели он находился в карауле. Выяснилось, что молодого человека систематически избивал прапорщик этой же войсковой части. Его признали виновным по статье «Доведение до самоубийства», суд назначил ему пробационный надзор.

Еще один случай доведения до самоубийства выявлен в Майлуу-Суу. Виновным признали командира взвода. В мае ему назначили пробационный надзор сроком на полтора года.

Зная, что солдату нужно выехать в Бишкек, военнослужащий добился для него отпуска на 10 дней, но взамен потребовал купить сотовый телефон и отремонтировать ноутбук.

Когда взводный узнал, что солдат не выполнил условия, начал его унижать. Не выдержав давления, солдат покончил с собой.

В марте в Баткенской области солдат срочной службы ГПС пытался покончить с собой.

Молодой человек схватил автомат и произвел несколько выстрелов в воздух. Он позвонил начальнику штаба и пригрозил тем, что застрелится.

Выяснилось, что над срочником издевались старшие военнослужащие. В августе суд признал двух контрактников виновными, однако, применив амнистию, их освободили от наказания.

В том же месяце на погранзаставе в селе Бургонду Джалал-Абадской области повесился солдат ГПС. Тело молодого человека нашли на чердаке казармы. Сейчас Военная прокуратура возбудила и расследует уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Чиновники рапортуют о профилактике правонарушений в армии. На реформу Вооруженных сил и Внутренних войск МВД уходят миллионы сомов из казны. Однако солдаты продолжают сбегать или сводить счеты с жизнью, а виновные уходят от ответственности.