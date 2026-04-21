В Бишкеке 21 апреля переменная облачность. Температура воздуха ожидается +26 градусов.

Отключение света, воды и газа

9.30-16.00 — улица Элебаева, дом № 14;

9.30-17.00 — отрезок улицы Достоевского;

9.30-17.30 — микрорайон «Тунгуч», дома № № 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64/1, 65, 67, 68, 70, 71;

9.00-17.00 — отрезки улиц Абдумомунова, Уметалиева, отрезки улиц Исанова, Коенкозова, улица Московская, дом 73, отрезки улиц Бейшеналиевой, Чокморова, Московской, села Чон Арык (улицы Мусулманкулова, Кожобергенова), Маевка (переулок Садовый, улицы Курманалиева, Молодой Гвардии), Кашка-Суу (природный парк «Ала-Арча», альплагерь № 23, улица Лесхоз);

9.00-12.00 — улицы Крымская, дом 72/2, проспект Чуй № № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

12.00-17.00 — село Нижняя-Ала-Арча (улицы Коллекторная, Архитекторская, Полевая, Луговая), жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Дзержинского, Кырк-Чоро, Ынтымак, Биримдик, Надыр);

12.45-17.00 — улица Баялинова, дом № 168;

13.00-17.00 — отрезок улицы Кокчетавской, села Арашан (улицы Молдобека, Проектируемая, Новостройка, Новая), Кок-Жар;

9.00-13.00 — села Арашан (улицы Полевая, Исабекова, Клубная, 8 Марта, Молдобекова, Проектируемая, Сулайманов, Акматова, Садовая, Новостройка, Титова, Кошокбекова), Кок-Жар (улицы Достук, Уметалиева, жилмассив «24 га»).

9.00-22.00 — район отключения: улица Курманджан Датки от линии железной дороги до улицы Менделеева, жилой массив «Токольдош» вдоль железной дороги — улица Валиханова, дом 2/9 — ТЦ «Гранд Сити», проспект Шабдана Баатыра — улица Ауэзова — микрорайон «Учкун», жилмассив «Учкун», линия железной дороги — улицы Садовая — Путепроводная — Валиханова.

У кого намечается той

Данияр Иманалиев Родился 21 апреля 1980 года. Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Гульзат Исаматова Родилась 21 апреля 1983 года. Министр науки, высшего образования и инноваций КР. Бектур Шукуров Родился 21 апреля 1989 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Памятные даты

Курманбек Бакиев отрекся от своей отставки

21 апреля 2010 года Курманбек Бакиев, перебравшийся в Минск, отрекся от своей отставки с поста президента Кыргызстана, объявив новую власть преступной. В штаб-квартире СНГ он сделал специальное заявление для прессы. Бакиев также призвал мировых лидеров не признавать временное правительство, пришедшее к власти в КР.

Курманбек Бакиев свергнут 7 апреля. 15 апреля улетел в Казахстан. В тот же день временное правительство опубликовало его заявление об уходе в отставку, присланное по факсу.

Всемирный день творчества и инновационной деятельности

21 апреля 2002 года впервые организованно прошел праздник творчества и инноваций, который отметили более чем в 50 странах мира.

Учреждая новый праздник, Организация Объединенных Наций стремилась привлечь внимание представителей властей, науки и техники, системы образования к вопросу развития творческого мышления, созданию условий для реализации всевозможных инноваций и внедрению их в различных сферах жизни человечества.

Именно это, с точки зрения ООН, является важным фактором успешного устойчивого развития человечества и способом преодоления множества проблем, в том числе глобального характера, стоящих перед миром.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

